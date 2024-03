San Giovanni non molla: "Crediamo nei playoff"

San Giovanni ci crede ancora, la sconfitta di Busto Arsizio (3-1) fa male ma non ha spento le speranze di raggiungere i playoff. E domenica c’è di nuovo una partita cruciale, uno scontro diretto contro Como al PalaMarignano (ore 17). Una partita, a questo punto della Pool Promozione, decisiva sia per chi insegue sia per chi precede. "Siamo a soli tre punti da Talmassons che è al quinto posto, ultima casella utile per i playoff – spiega il coach Matteo Bertini – ma abbiamo anche Cremona davanti a 1 punto e Como dietro di 2, è una lotta a quattro squadre e noi siamo pronti".

Il coach è ottimista nonostante la sconfitta di domenica scorsa: "A metà del terzo set contro le più quotate avversarie ci stavamo giocando il match – dice Bertini – ed eravamo addirittura sopra noi 9-7, poi si è spenta la luce ed abbiamo perso ma significa che ce la giochiamo davvero con tutti". Ora domenica si annuncia un’altra battaglia ma questa volta tra le mura amiche, dove Omag Mt si trasforma e dove nella Pool Promozione sono arrivate solo vittorie: "Il fattore casa incide parecchio, sia in un verso che nell’altro, ora tocca a noi e dovremo cercare di fare bottino pieno perché le vittorie ed i set vinti a fine campionato potrebbero incidere anche nell’eventuale arrivo a pari punti contro le dirette avversarie come coefficiente decisivo". Ma Como è un osso duro, sta vivendo un ottimo momento e il cammino è speculare a quello di San Giovanni, in casa infatti all’andata ha battuto 3-1 proprio le marignanesi: "Ma ora giochiamo in casa noi e speriamo nel pubblico amico che ci può dare una spinta in più. Dovremo essere bravi a cambiare le strategie di gioco in attacco perché loro, le comasche, sono molto forti a muro. Noi vogliamo giocarcela e a questo punto della stagione non temiamo nessuno, lo ripeto".

Quattro giornate alla fine con due partite in casa (Como e Talmassons) contro dirette avversarie e due trasferte insidiosissime come Messina e Perugia, contro due big del campionato. Ci sarà qualche pronostico chiuso? "Nessuno, noi giocheremo tutte le partite, per vincere, poi faremo i conti alla fine" risponde Bertini. Il campionato è apertissimo, anche perché ogni domenica anche le avversarie, in corsa per i playoff, avranno scontri diretti come Talmassons ad esempio che proprio la prossima domenica giocherà contro Macerata, quotatissima avversaria, attualmente quarta ed in piena corsa playoff.

Luca Pizzagalli