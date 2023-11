San Giovanni non sbaglia tra le mura amiche. Melendugno lotta, ma cede in quattro set

SAN GIOVANNI

3

MELENDUGNO

1

OMAG MT SAN GIOVANNI: Turco 5, Ortolani 17, Parini 6, Consoli 11, Meliffi, Nardo 16, Caforio (libero), Pecorari 8, Ghibaudo, Giacomello 1, Meliffi (libero), Cangini 1, Salvatori, Saguatti ne. Allenatore: Bertini

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Polesello 4, Caracuta 1, Campana 4, Rastelli 3, Santiago 8, Stival 15, Antignano 7, Oggioni (libero), Courroux, Biesso 1, Esposito ne, Maruotti 2, Favero (libero) ne. Allenatore: Napolitano

Arbitri: Pescatore e Grossi

Note: parziali 25-23; 25-19; 22-25; 25-11

San Giovanni vince 3-1 e si prepara al meglio al big-match di domenica, ancora in casa, contro una diretta concorrente per la promozione, Macerata. Ma con Melendugno la partita non è semplice e l’inizio è in salita, con un paio di muri che portano all’11–7 per le ospiti, quindi si torna sul 12-12 anche grazie ad i primi attacchi di Ortolani. Un muro di Polesello segna il 20 a 18 per le ospiti in un primo set combattutissimo. San Giovanni va in vantaggio per la prima volta sul 22-21 e questo la dice lunga sulla difficoltà della prima frazione, quindi poi un errore delle ospiti porta al 23-21. Ma, con Campana, Melendugno si rifà sotto sul 24-23. Un errore di Stival chiude un set molto faticoso per le marignanesi.

San Giovanni ha capito la lezione e parte forte nel secondo set, arrivando al 6-3. Ortolani, Nardo e Consoli cominciano a fare sul serio e le ‘zie’ volano sul 12-6, Melendugno prova a resistere ma Consoli a muro è in gran forma e segna il 15-10. Ortolani non sfonda, ma ci pensa Nardo, e si va sul 18-14. Stival entra in partita e le ospiti si rifanno sotto sul 19-18. Ortolani però Omag Mt sul prezioso 21-19, Pecorari arriva al 22-19, Consoli a muro è una sentenza e si va sul 24-19 con un secondo muro in movimento davvero molto bello, Campana sbaglia e si va sul 2-0 con il 25-19 per le marignanesi.

Nel terzo set Melendugno cerca di resistere e si gioca punto a punto. Stival prova a rispondere colpo su colpo, ma San Giovanni arriva al 12-10 grazie anche a Nardo, Consoli e Parini che ora giocano bene e veloce di squadra. Ma Caracuta con un bellissimo pallonetto pareggia sul 14-14, le ospiti non ci stanno a perdere. Nardo e Consoli riportano in avanti Omag Mt 17-15. Ma Stival e Santiago pareggiano sul 18-18. Polesello in battuta porta avanti le ospiti 20-19, le padrone di casa accusano una flessione. Un ace di Stival fa paura al PalaMarignano con 22-20 per Melendugno, che arriva al 24-22 grazie ad un attacco di Santiago e con un errore di Pecorari in battuta vince il terzo set per 25-20. Il quarto set si apre con un break di San Giovanni (5-1), con le padrone di casa che vogliono chiudere subito il match. Ortolani si scalda e si arriva all’8-2. Ora in campo c’è solo San Giovanni, si arriva al 14-5. Anche Parini ora attacca meglio e si arriva al 17-7, le ospiti hanno ceduto di schianto e si arriva al 20-8, Nardo segna il 23-11, Cangini in battuta il 24-11, Giacomello chiude sul 25-11.

Luca Pizzagalli