San Giovanni non sbaglia. Vittoria e quarti di Coppa

COSTA VOLPINO

0

SAN GIOVANNI

3

C.B.L. COSTA VOLPINO: Ghezzi 13, Boshnakova 2, Agazzi 3, Dell’Orto 2, Green, Magazza, Pazzhiotti, Mazzoleni 2, Rossi 7, Lancini 12, Campos, Gay, Agbortabi 8. All.: Cominetti

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 17, Consoli 10, Parini 10, Meliffi, Giacomello 7, Turco 3, Caforio, Pecorari 3, Nardo 9, Saguatti, Salvatori, Cangini, Ghibaudo. All.: Bertini

Arbitri: Pernpruner, Testa

parzialI: 20-25, 29-31, 18-25

Missione compiuta per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano che strappa il pass per la Coppa Italia. La formazione di coach Bertini espugna per 3-0 il campo di Costa Volpino con Ortolani (nella foto) sugli scudi, proseguendo la rincorsa verso le zone altissime della graduatoria.

Nel primo set la Omag-Mt parte con il piglio giusto grazie alle giocate di Ortolani e Nardo (2-5). La reazione delle padrone di casa è affidata Dell’Orto e Ghezzi, un blackout di San Giovanni e alcune imprecisioni permettono alle avversarie di trovare il sorpasso sul 13-12, con la sfida che procede poi sul punto a punto. A fare la differenza è la maggior precisione della Omag-Mt, che difende con tenacia e piazza il break che tramortisce la Cbl: Consoli sale in cattedra, seguita da Ortolani che chiude i conti sul 20-25. Nel secondo set le bergamasche tentano di invertire il trend. San Giovanni insegue nei primi scambi, scivolando sul 10-6 sotto i colpi di Rossi e Lancini, per poi cambiare passo: Ortolani è implacabile in attacco, propiziando il contro break che vale il sorpasso e l’allungo ospite fino al 13-16. Costa Volpino però non molla e torna a contatto, impattando sul 22-22 nel convulso finale: si prosegue a braccetto fino ai vantaggi, con la Omag che annulla i primi tre set point con i vincenti di Pecorari. La squadra di Bertini mette il naso avanti grazie al muro di Turco, ma fallisce a sua volta due set point. La maratona procede senza sosta, fino a quando la solita Ortolani non trova due attacchi da applausi che valgono il 29-31 che consegna parziale ed accesso alla Coppa Italia alla Omag-Mt.

Nel terzo set Costa Volpino prova il tutto per tutto, ma San Giovanni gioca con tranquillità e consapevolezza. Le ospiti recuperano l’iniziale vantaggio avversario, con Ortolani, Giacomello e Nardo che ribaltano il risultato (14-17). Le bergamasche provano l’ultimo colpo di coda con Boshnakova, ma l’ennesima accelerazione della Omag-Mt mette al sicuro il risultato: Giacomello e Ortolani, da applausi, completano l’opera (18-25).