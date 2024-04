San Giovanni, nuovo corso. Il coach è Massimo Bellano: "Qui c’è voglia di vincere»

La Omag-Mt San Giovanni del presidente Stefano Manconi ha scelto il nuovo coach: Massimo Bellano. Abruzzese, di Vasto, con una carriera ricca di esperienza e successi, dopo due stagioni trascorse al timone di Cuneo in serie A1, Bellano guiderà la squadra marignanese nella prossima stagione, la nona consecutiva in A2 per San Giovanni, per provare a raggiungere quel sogno chiamato A1. "Nel corso del tempo – spiega Manconi – coach Bellano ha saputo conquistare il rispetto e la fiducia di tutte le squadre che ha allenato e con la sua leadership e il suo talento tattico ha contribuito alla loro crescita: dalle promozioni con Ornavasso fino alla serie A1, alla vittoria della Coppa Italia di B1. Il ritorno in A2 con la Lardini Filottrano è stato coronato poi da un risultato eccezionale: la doppietta Coppa Italia di A2 e promozione in A1, confermando la sua abilità di trasformare le sfide in trionfi. Ha lasciato il segno anche alla Savino Del Bene Scandicci, al Club Italia e al Bisonte Firenze. Non solo un allenatore di club, ma anche una colonna della Nazionale Juniores, con la quale ha conquistato titoli prestigiosi come l’oro agli Europei Under 19 e l’argento ai Mondiali Under 20". Dunque un allenatore che conosce le vittorie e la massima categoria. "Con la sua guida – conferma Manconi – la Omag-Mt è pronta ad iniziare la nuova stagione con grande entusiasmo e la convinzione di potersela giocare contro qualsiasi avversario. Una curiosità: la partita di esordio in serie A2 dell’allora Battistelli Volley fu proprio contro la Lardini Filottrano allenata da Bellano".

Insomma il coach era già nel destino marignanese. Entusiasta e già carico lo stesso Bellano: "Ho già avuto una bella impressione. Sono ottimista per tutto ciò che può delinearsi e spero anche che il progetto possa proseguirà nel tempo e non fermarsi ad una sola stagione. La sensazione che ho avuto, e che ho, di San Giovanni, anche per quello che ho potuto vedere da avversario, è di un bell’ambiente, dove si sta bene. Bene anche da un punto di vista agonistico: c’è tanta voglia di vincere da parte di tutti, da parte della società, delle atlete e anche da parte dei tifosi. Ora vediamo di metterci al lavoro per la costruzione della squadra, ho voglia di iniziare a lavorare al progetto".

Luca Pizzagalli