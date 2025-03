San Giovanni ora sognA. Contro Melendugno è già match point promozione

San Giovanni vuole suonare la nona sinfonia e prendersi la serie A1 già questa sera (ore 20.30 al PalaMarignano) nella sfida casalinga, davanti al proprio pubblico (in foto), contro il Narconon Volley Melendugno. Dopo 8 vittorie consecutive in una Pool Promozione che l’ha vista davvero protagonista, ora la Omag Mt vuole chiudere i conti promozione, avendo 5 punti di vantaggio sulla seconda, Macerata, e divenendo irraggiungibile a due partite dalla fine, se arrivasse una vittoria (anche per 3-2) questa sera. Un palazzetto gremito in ogni ordine di posti è pronto a spingere le proprie beniamine verso un traguardo storico per un intero territorio e per un movimento pallavolistico femminile che nella zona di Rimini Sud conoscerebbe vette altissime.

Ma prima c’è da fare i conti con Melendugno, che non ha più niente da chiedere a questo campionato. La squadra del Presidente Lugibello attualmente occupa l’ottava posizione in classifica con 37 punti, frutto di dodici vittorie e quattordici sconfitte. Il sestetto pugliese è reduce dalla sconfitta al PalaGeorge di Montichiari per tre set a uno contro la Valsabbina Millenium Brescia. Per le atlete marignanesi si prospetta una gara difficile, da giocare con grande attenzione e determinazione, solo se non vi sarà la consueta concentrazione. La squadra di coach Simone Giunta e del suo vice Rotella Andrea è formata da un roster di tutto rispetto, dove spiccano l’esperienza della regista Valeria Caracuta, la maturità e classe dell’opposta Israeliana Polina Malik. Tra le schiacciatrici emergono la duttilità di Badalamenti, il talento di Joly, la forza e l’esperienza di Tanase, lo scorso anno a Cuneo in A1. Chiude il reparto schiacciatrici, la riconfermata Maruotti. Le caselle centrali sono occupate dall’ex Mondovì Chiara Riparbelli, dalla riconfermata Chiara Biesso e da Monica Fioretti. Il libero è Federica Ferrario mentre il secondo libero è Aurora D’Onofrio (classe 2006). Completano il roster, la seconda palleggiatrice Viola Passaro e l’opposto Erica Andrich.

Il coach Massimo Bellano invece ha a disposizione tutte le atlete che, a due gare dal termine della Pool Promozione, pur con qualche acciacco, vogliono coronare il proprio sogno. Interviene nel pregara il centrale marignanese Sveva Parini: "Melendugno è un’ottima squadra che ha disputato una bella stagione, nonostante alcuni alti e bassi, con individualità importanti. Nel match di andata le atlete salentine sono state brave a metterci in difficoltà nella fase iniziale del gioco, ma noi non ci siamo demoralizzate e distratte, gradualmente abbiamo imposto il nostro ritmo e il nostro gioco. Mi aspetto una squadra che verrà al Palamarignano con la voglia di lottare e dovremo essere brave a essere lucide e determinate nei momenti più importanti". Il PalaMarignano ed un intero paese sono pronti per fare la storia.

Luca Pizzagalli