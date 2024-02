San Giovanni ora ‘vede’ i playoff: "Ci crediamo e possiamo farcela"

San Giovanni ci crede, i playoff sono ad un passo. La netta vittoria contro Perugia (3-0) ha aperto le porte alla speranza dopo una stagione altalenante. "Noi siamo sempre noi, ma gli infortuni ci hanno limitato molto nella regular season –dice Stefano Manconi, il presidente di Omag Mt San Giovanni – e nonostante questo comunque abbiamo vinto tante partite. Ora siamo migliorati perché da quasi due mesi non subiamo infortuni ed in campo si vede con affiatamento e aggressività". Le prestazioni sono migliorate al punto di sfiorare la perfezione viste le tre vittorie contro le prime della classe, Perugia, Messina e Busto Arsizio. E proprio contro quest’ultima sabato pomeriggio le marignanesi giocheranno in trasferta per proseguire la striscia positiva che le ha portate a un punto dal quinto posto in classifica, ultima casella utile per i playoff: "A questo punto pensiamo a vincerle tutte, ci crediamo e non temiamo nessuno – dice con convinzione Manconi – anche perché siamo padroni del nostro destino e solo con i punti possiamo portare la classifica dalla nostra parte. La lotta per il quinto posto è serratissima ed invito tutti a non guardare solo davanti. Abbiamo a pari punti Talmassons ed appena dietro Como, due ottime squadre. Ce la giocheremo con loro fino alla fine, oltre a Cremona, appunto sopra di 1 punto, e forse anche coinvolgendo Macerata a 4 punti sopra ma in difficoltà per infortuni e acciacchi. Cinque squadre per due posti insomma".

Ora un finale di stagione che si annuncia avvincente con due scontri diretti contro Talmassons e Como da giocarsi in casa al PalaMarignano: "Il fattore campo può fare la differenza, ma noi dovremo essere bravi a raccogliere punti anche lontano da San Giovanni per arrivare alle ultime partite ancora in lizza". Infatti l’ultima partita a Perugia con le perugine eventualmente promosse in A1 potrebbe presentarsi come favorevole. "Ma dobbiamo arrivare all’ultima partita ancora in gioco". Sabato si torna in campo a Busto Arsizio.

Luca Pizzagalli