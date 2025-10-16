San Giovanni resta ancora a secco. Conegliano è di un altro pianeta

San giovanni

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 5, Bracchi 5, Nicolini, Brancher, Cecchetto (libero), Piovesan 2, Straube 2, Parini, Meliffi (libero), Kochurina 5, Tellone (libero), Panetoni (libero), Caruso 6, Nardo 5. All. Bellano

IMOCO CONEGLIANO: Guimaraes, Zhu 14, Scognamillo (libero), Ewert 1, Lubian, De Gennaro (libero), Haak 16, Munarini, Wolosz 2, Adigwe 1, Daalderop 11, Chirichella 6, Fahr 8, Sillah 3. All. Santarelli

Arbitri: Saltalippi e Verrascina

Parziali: 12-25; 19-25; 16-25

Un palaCervia sold-out ha fatto da teatro alla sfida più attesa, quella tra la neopromossa Omag Mt San Giovanni e la corazzata Conegliano. Uno scontro che alla vigilia si annunciava a pronostico chiuso e che sul campo ha visto confermate le attese: troppo forti le campionesse di tutto di Conegliano, mentre San Giovanni deve recuperare alla miglior forma alcuni elementi come Nardo e può consolarsi per aver portato il tutto esaurito in un palazzetto che ha ospitato una serata di sport e spettacolo da ricordare.

Il primo vero parziale di 2-10 è subito impietoso e fa capire chi comanderà gioco e match. Wolosz, tra le migliori palleggiatrici al mondo, distribuisce palloni telecomandati che le varie Zhu, Haak, Fahr e Daalderop mettono a terra con estrema decisione. Il primo set scivola via tra i cori instancabili dei tifosi marignanesi e i punti di Conegliano che non conosce pause (12-25). San Giovanni pare intimorita, ma sa bene che non sono queste le partite dove costruire la salvezza. E infatti Bellano decide pure di fare qualche cambio con Tellone libero titolare dal primo minuto a reggere la difesa. Nel secondo set, comunque, Bracchi e Nardo tentano la riscossa e il match è più equilibrato, si viaggia punto a punto, San Giovanni prende coraggio sospinta da un tifo di casa davvero molto caloroso. Ma proprio quando le ragazze di Bellano sognano un incredibile svolta, ecco Zhou che sale in cattedra e segna una tripletta che incanala la frazione. San Giovanni si ferma qui (19-25). Restano però negli occhi le ottime prestazioni di Bracchi e Nardo, con quest’ultima ancora alla ricerca della forma migliore.

Nel terzo set Conegliano vuole chiudere la pratica e non ha intenzione di fare sconti, Bellano gioca la carta Piovesan e fa riposare Bracchi. Anche Santarelli fa qualche cambio, pensando alla finale di Supercoppa italiana (sabato contro Milano), ma il ritmo delle ospiti resta altissimo. La condizione atletica di Conegliano fa la differenza e il terzo set ha un solo padrone (12-20). Si attendono i titoli di coda, la partita non ha più molto da dire. Rientrano Zhou e Chirichella per chiudere, 16-25. Applausi per tutti, vincitori e vinti, la serata resterà per molto tempo negli occhi degli appassionati locali di pallavolo.

Luca Pizzagalli