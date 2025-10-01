San Giovanni, sale l’attesa per l’esordio: "Novara forte e in forma, ma ci proveremo"

Ci siamo, il sogno comincia. In casa Omag Mt San Giovanni è partito il conto alla rovescia per la prima partita nel campionato di serie A1. Si giocherà a Cervia lunedì (ore 20.30) contro Novara, una big del campionato. Un avvio tutt’altro che morbido. Ma quale è lo stato d’animo della squadra alla vigilia di un appuntamento storico per San Giovanni? "Siamo concentratissimi e ci stiamo preparando al meglio, certo è che partiamo subito fortissimo" risponde il presidente Stefano Manconi, tra gli artefici principali del miracolo San Giovanni che dopo 9 anni di serie A2 ha compiuto il grande salto nella massima serie. Novara sarà certamente un avversario tosto. "Direi il più tosto di questo periodo – osserva Manconi – visto che ha battuto nell’ordine Conegliano e poi Scandicci nel recente torneo amichevole di Courmayer". L’obiettivo dell’Omag Mt è dichiarato. "Ed è la salvezza. Sarebbe un grandissimo traguardo per una società come la nostra e il gruppo, lavoreremo per questo". Dunque si dovranno evitare ultimo e penultimo posto, posizioni che significherebbero retrocessione. Ma il mercato è stato ottimo ed i tornei amichevoli lo hanno confermato. "Siamo soddisfatti dei nuovi innesti – continua il presidente – e abbiamo già ricevuto importanti segnali ad esempio dalle due centrali Caruso e Kochurina che hanno ben figurato in diverse partite. Al centro ci sentiamo ben coperti".

Naturalmente c’è anche tanta emozione e curiosità: la serie A1 è un palcoscenico davvero straordinario per la squadra che rappresenta un piccolo borgo di 9mila persone. Tutta la Romagna tiferà San Giovanni, e proprio per questo il presidente ci tiene a precisare: "Una piccola realtà come la nostra sta compiendo miracoli anche economici per affrontare la serie A1 e vorrei dire con un pizzico di amarezza che mi sarei aspettato qualche sponsor in più da un territorio come il nostro, la Romagna appunto, che sarà rappresentata da un’unica squadra di volley femminile in serie A1, cioè la nostra. Stiamo ancora cercando di far quadrare l’intero budget ed ancora sono pochi gli sponsor al nostro fianco". Lunedì sera intanto si comincia: un intero paese, San Giovanni in Marignano, è pronto a mobilitarsi per seguire la squadra.

Luca Pizzagalli