San Marino punta all'oro agli Europei dei piccoli stati di volley maschile 2025

San Marino vuole confermarsi d’oro agli Europei dei piccoli stati di volley maschile e l’occasione per farlo l’avrà in casa, da domani a domenica. Alla palestra Casadei di Serravalle va in scena l’edizione 2025 di un evento che ha visto i biancazzurri trionfare l’anno scorso, in Liechtenstein, e nel 2022, nelle Fær Øer. L’idea, anche questa volta, è puntare al bersaglio grosso.

"C’è grande entusiasmo dopo la conquista del bronzo ai Giochi dei piccoli stati di Andorra – dichiara coach Roberto Pascucci –. Il gruppo sarà ancora più giovane rispetto all’ultimo evento (non ci saranno Zamagni, Frascio e Kiva), ma giochiamo col titolo in mano e le ambizioni sono alte".

Sarà un Europeo a quattro squadre, con girone ovviamente unico e successo finale a chi mette assieme più punti. Si parte domani con Scozia-Irlanda del Nord (17.30) e San Marino-Irlanda (20.30). Sabato spazio a Irlanda del Nord-Irlanda (17.30) e San Marino-Scozia (20.30). Domenica, infine, giornata conclusiva con Irlanda-Scozia (14.30) e San Marino-Irlanda del Nord (17.30). L’avversario più accreditato per l’oro rimane la Scozia poi, nell’ordine, Irlanda del Nord e Irlanda.

"Un evento di carattere internazionale come questo è di grande valore per tutto il movimento – dice Marco Gatti, vicepresidente federale e responsabile del torneo –. Per i nostri giovani, vedere da vicino questi atleti vuol dire molto". L’ingresso alle partite è libero. Per la prima volta il torneo assegnerà punti per il ranking Fivb.

I convocati, palleggiatori: Marco Rondelli (capitano) e Davide Gasperoni. Schiacciatori: Lorenzo Benvenuti, Andrea Lazzarini, Davide Garattoni e Francesco de Luigi. Centrali: Matteo Bernardi, Luca Volpinari, Federico Mazza e Massimo Donini. Opposti: Nicolò Conti e Davide Mazza. Liberi: Gabriele Giri e Davide Bacciocchi.