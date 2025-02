San Pio ancora ko, vetta a meno nove. Cento passa al tie break in Romagna

Dopo la sconfitta rimediata con l’Orbite, la San Pio X è finita nuovamente al tappeto, abbandonando con tutta probabilità il sogno promozione diretta. La capolista Paolo Poggi ora è infatti a +9 sull’Arredo Uno, che vede allontanarsi anche il secondo posto occupato dalla Pietro Pezzi, distante sei lunghezze. Anzi, i gialloneri devono guardarsi alle spalle, perché tante squadre ambiscono ad arrivare nei primi cinque posti che significano playoff, diventati l’obiettivo della San Pio X. Tornando a quanto accaduto a Pontelagoscuro, l’Emmeci Rainbow Forlimpopoli ha ottenuto con merito l’intera posta (1-3, con parziali 24-26, 22-25, 25-19, 23-25), sfruttando la serata negativa in attacco dell’Arredo Uno che nei momenti decisivi del match ha commesso qualche errore di troppo. È tornata finalmente alla vittoria la Benedetto Volley, che ha sbancato il palasport del Volley Cesenatico in uno scontro diretto importante in chiave playoff. Ora la Pasquali è ottava a 25 punti, ma il quinto posto è distante solo tre lunghezze e la corsa è apertissima. Al Pala Peep è finita 2-3 (25-19, 23-25, 17-25, 25-21, 9-15), con la squadra di Boncompagni che si è imposta al tie break attraverso una prova concreta e corale che lascia ben sperare in vista del rush finale. Il primo set ha esaltato il Volley Cesenatico che l’ha spuntata agevolmente (25-19), poi è salita in cattedra la Pasquali trascinata dai propri laterali, determinanti per ribaltare (23-25 e 17-25) l’andamento del match. Trend interrotto nel quarto parziale, dove ad avere la meglio è stato il sestetto di casa capace di pareggiare i conti 25-21. Nel tie break poi si è vista una sola squadra in campo, con la Pasquali che ha schiacciato Cesenatico (9-15). Quinto set fatale invece per la Niagara, che nella palestra Bonati si è arresa al tie break al Conad San Zaccaria Atlas.

s.m.