San Pio X vince e consolida il secondo posto. Cadono Benedetto Cento e Niagara 4 Torri

Anche dopo il giro di boa, prosegue la corsa a tre nelle posizioni di vertice del girone B di serie C maschile di pallavolo. La capolista è sempre la Paolo Poggi di San Lazzaro di Savena, che precede di quattro lunghezze la Pietro Pezzi di Ravenna e la San Pio X. Le prime della classe hanno fatto bottino pieno nella prima giornata del girone di ritorno, con la squadra targata Arredo Uno che ha concesso un set al fanalino Sesto Imolese. A Pontelagoscuro è finita 3-1 per i gialloneri, che dopo aver perso a sorpresa il primo set (23-25) hanno letteralmente dominato il resto della partita lasciando soltanto le briciole agli avversari (25-16, 25-13, 25-11).

La San Pio X ha giocato sul velluto, vincendo in scioltezza anche grazie al contributo delle seconde linee gettate nella mischia con ottimi risultati. E ora si gode una classifica più che lusinghiera, che autorizza a pensare in grande per questa stagione.

Non è andata altrettanto bene alle altre due formazioni della nostra provincia. Anzi, sia la Pasquali Cento che la Niagara 4 Torri Volley hanno perso senza conquistare nemmeno un set contro Consar Ravenna e Orbite Ravenna. La Benedetto Volley ora è settima a 23 punti, mentre la Niagara è tredicesima a quota 8 lunghezze. Nel prossimo turno, domani a partire dalle 21,30 a Bologna, la Niagara farà visita all’Idea Volley. Sabato invece alle 17 a Ravenna la San Pio X troverà sulla propria strada l’Orbite e alle 18, questa volta a Corporeno, la Pasquali ospiterà la Pallavolo Bologna.

Stefano Manfredini