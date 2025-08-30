Sanguinetti, Mondiale più vicino. Il ko Gargiulo può rimetterlo in lista

Si riaprono le porte di un Mondiale che sembrava ormai chiuso per Giovanni Sanguinetti, quinto centrale aggregato alla Nazionale che era ormai quasi certo di essere escluso dalla manifestazione iridata. Come si suol dire, la sfortuna di qualcuno può essere la fortuna di qualcun altro e così l’infortunio di Gargiulo a Torino, in preparazione dei Mondiali, potrebbe far partire Sanguinetti per l’Asia. "Giovanni Gargiulo, durante un allenamento in preparazione per i campionati mondiali – si legge nel comunicato Federvolley – ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa". Un infortunio non gravissimo ma che, a due settimane dal debutto mondiale, potrebbe escludere il centrale della Lube dalla lista definitiva dei convocati di De Giorgi, che è alle prese, nel ruolo, anche col recupero di Russo, nonché con l’infortunio grave che ha tagliato fuori Lavia e col risentimento muscolare di Romanò. Una situazione non semplice per una spedizione che però potrebbe parlare per tre quattordicesimi modenese, con Anzani, Porro e appunto Sanguinetti.

A Modena, in attesa dei nazionali, continuano a lavorare Perry, Federici, Massari, Tauletta e Buchegger, in attesa dei primi nuovi innesti che potrebbero arrivare già da lunedì. In Cina intanto proseguono i Mondiali Under 21 che hanno promosso alle semifinali Pardo Mati e invece rispedito in patria la Francia di Amir Tizi-Oualou che così, dopo un periodo di riposo, potrebbe aggregarsi alla Valsa Group già dalla seconda settimana di settembre. Per gli azzurri, vittoriosi per 3-1 su Cuba, ancora una prova di solidità devastante per Mati, autore di 18 punti totali (secondo solo ai 20 di Barotto nel match) col 72% in attacco, 3 muri e 1 ace, cercatissimo come sempre dal palleggiatore Selleri e autentico punto di riferimento per i compagni di squadra in ogni momento quando è in prima linea. Destino contrario per Amir Tizi-Oualou, uscito dalla competizione dopo un match tiratissimo perso contro gli Stati Uniti 2-3 dopo essere stato in vantaggio 2-1. Per lui 5 punti personali frutto di 4 attacchi e 1 muro. Oggi quindi la semifinale per gli azzurri che affronteranno la sorprendente Repubblica Ceca, in grado di eliminare la Polonia in un match di alto livello ieri: ormai però, con la Francia fuori, sono gli azzurri i primi favoriti per la vittoria finale, anche se l’Iran per ora ha condotto un torneo da schiacciasassi. Infine la Nazionale femminile di Velasco, Barbolini e Bettalico, che è scesa in campo nella mattinata di oggi per il suo ottavo di finale mondiale contro la Germania.