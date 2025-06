Sara Gambelli convocata in nazionale per lo stage di beach volley a Tirrenia

Un’altra maremmana convocata in nazionale per uno stage di beach volley. Sara Gambelli convocata agli allenamenti della nazionale di beach volley.

In occasione dei processi selettivi per la nazionale italiana di beach volley, la maremmana Sara Gambelli è stata convocata dalla direttrice tecnica Caterina De Marinis ad un allenamento che si è tenuto nel Cpo di Tirrenia di Vione, in provincia di Pisa.

L’allenamento è stato diretto dai tecnici nazionali Emanuele Sbravati e Alessandro Mamprin.

Sara Gambelli, classe 2007, è una giocatrice della Pallavolo Grosseto, che ha fatto parte del team sponsorizzato ’Luca Consani’ in serie B2.

Sara Gambelli, dopo l’esaltante esperienza a Volleyro’ di Roma, dove in passato aveva vinto il titolo di campionessa d’Italia Under 16 nella stagione 2022/23, è tornata a Grosseto, sua città natale, e poi è entrata anche nel giro della nazionale di beach volley.

Già nel 2022 era stata convocata al raduno della Nazionale under 17 che si è svolto nel ’Centro Pavesi’ per la preparazione al ’Torneo Wevza’ che si è disputato poi a Grünheidein, in Germania, e che valeva la qualificazione per i Campionati Europei di categoria.

La nuova convocazione, dunque, è la conferma dell’ottimo potenziale della giocatrice maremmana.