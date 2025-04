Sassuolo supera BiautoJumboffice Sestese 3-0 nel girone D di pallavolo

BiautoJumboffice 0Kerakoll Sassuolo 3

BIAUTOJUMBOFFICE SESTESE: Carminati 5, Catalano 16, Della Volpe 11, Bruni 3, Corti 1, Giacomelli 9, Giampietri, Marchi, Bottai L. All. Marchi.SASSUOLO: Montesion 5, Demetrio 10, Sartoretti L. 11, Anceschi 7, Bombardi 13, Sartoretti E. 2, Zambelli, Luppi L. All. Dall’Olio.

Arbitri: Martorino e Caltagirone.Parziali: 19-25, 23-25, 21-25.

Nonostante la sconfitta finale, la BiautoJumboffice Sestese, tuttora quarta, non demerita di fronte, al Sassuolo, quotata seconda forza del girone D. Alcune assenze hanno, poi, penalizzato i padroni di casa. Nel primo set, dopo un avvincente testa a testa fino al 17-18, gli ospiti hanno sfruttato qualche incertezza di troppo dei locali per chiudere col parziale di 19-25. Nella seconda frazione, sotto per 19-24, i sestesi hanno reagito arrivando ad un passo dall’agguantare i rivali ed arrendendosi, infine, per 23-25. Infine, nel terzo set, equilibrio fino al 14-14, ma poi sono gli emiliani ad ingranare la marcia, vincendo 21-25.

Ma. Fi.