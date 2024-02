Savino, che serata. Contro Eczacibasi in gioco la Champions

Dentro o fuori, gara secca. Stasera con inizio alle ore 20 a Palazzo Wanny (diretta tv su Dazn) la Savino Del Bene Scandicci scende in campo con l’obiettivo più grande di questa stagione: entrare per la prima volta nella sua giovane storia fra le migliori quattro d’Europa. È in programma, infatti, la gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Champions League contro le vicecampionesse in carica e neo iridate dell’Eczacibasi Istanbul che all’andata hanno vinto 3-2; nelle due partite della fase a gironi, invece, si era imposto Scandicci per 3-1.

Stasera, quindi, se non vorrà salutare la Champions la Savino ha una sola possibilità: chiudere i conti col risultato di 3-0 o 3-1; in caso di 3-2 per decretare la semifinalista si dovrà ricorrere invece al golden set, con le stesse regole del tie-break. Barbolini (nella foto) dà la carica: "Sarà una partita da giocare bene, punto a punto e con tanta pazienza. È un’occasione bellissima per noi e per la città e dobbiamo approfittare del fattore campo e del sostegno del pubblico che, come le altre volte, riempirà Palazzo Wanny".