Il derby è della Savino Del Bene, ma Il Bisonte si prende un punto di qualità

Firenze, 19 ottobre 2025 – Alla Savino Del Bene la partita, a Il Bisonte gli applausi; che detta così potrebbe essere riduttiva. Invece la squadra di Chiavegatti si è guadagnata un punto con caparbietà e determinazione, come del resto visto contro Macerata. Dall’altra parte della rete Scandicci, che deve ringraziare la ‘solita’ Antropova, (assecondata a tratti da Skinner) per essere riuscita a tornare al successo dopo lo scivolone di Cuneo. Ma il lavoro da fare per Gaspari è ancora tanto, soprattutto nella necessità di trovare alternative a Kate che sta sempre andando sulle ali dell’onda lunga del Mondiale.

Avvio equilibrato con il marchio, però, di Antropova che strappa il primo allungo di ‘casa’ (5-3) con un ace e buona parte dei punti di Scandicci. Ma dall’altra parte della rete la formazione di Chiavegatti rispondeva soprattutto difendendo con ordine e attenzione, senza mollare su ogni pallone. Il mani e fuori di Knollema riportava Firenze a un punto (8-7). Il set rimaneva in equilibrio, soprattutto per merito di Firenze che rimaneva agganciata al set, fino a quando Kate scalava le marce basse, costringendo Chiavegatti a fermare tutto (15-12). Una macchina programmata per colpire negli angoli più difficili del campo avversario. Sembrava lo scossone decisivo, invece le fiorentine si rimettevano le ginocchiere e costringevano stavolta Gaspari a rimettere le cose a posto e Scandicci tornava a comandare perché Antropova non lasciava niente al caso (19-15). Knollema con tre palloni, lavorati tutti in modo diverso e Firenze era ancora lì (19-18). Chi spezzava l’incantesimo? Antropova, naturalmente per lo strappo che decideva il set (21-18), perchè le avversarie sbagliavano un paio di palloni che alla fine erano determinanti (25-20).

Equilibrato anche l’inizio del set successivo che però vedeva Il Bisonte uscire dai blocchi con la stessa determinazione del precedente (6-8), ma stavolta forzando ancora di più il servizio anche per non far giocare Ognjenovic i suoi palloni. Knollema trovava diagonali impossibili, ma erano i particolari a fare la differenza che tenevano in linea Scandicci (12-12). Il set diventava di colpo spettacolare per intensità agonistica e con la solita Antropova che entrava dentro alla frazione e la Savino Del Bene metteva la freccia (17-16). Ma Il Bisonte ritrovava le sue certezze, fatte da difesa puntuale e qualche muro per rimettere il naso avanti (20-21). Ma non era certo finita e ogni pallone tornava a pesare (23-23). Firenze aveva i nervi saldi e prima Knollema, poi un tocco a muro fuori di Antropova firmava l’uno a uno (23-25). Il Bisonte galvanizzato dal set giocato con sostanza, tornava a comandare il gioco (7-11) e Gaspari optava ancora per il doppio cambio per provare a capovolgere l’inerzia e la mossa dava i frutti sperati (10-11), ma solo per un attimo con la squadra di Chiavegatti che non perdeva certezze. Anzi, spingeva sull’acceleratore, riprendendo tutto quello che poteva (14-18). Bukilic firmava due punti consecutivi e il vantaggio si dilatava (15-20), fino a spingere Il Bisonte a chiudere meritamente (18-25). La reazione inevitabile della Savino Del Bene arrivava nel quarto set che Gaspari iniziava con Bechis al posto di Ognjenovic (in campo con una vistosa fasciatura alla coscia) e lo scatto era tutto di orgoglio (5-1) e Scandicci sembrava aver preso l’inerzia giusta, senza però chiudere alcuni palloni che invece Firenze capitalizzava tornando a stretto contatto (7-6). Era un attimo perché Antropova metteva a terra tutto quello che volava dalla sue parti e la squadra di Gaspari si aggrappava al suo totem, ripartendo con decisione (13-7), tanto da non voltarsi più indietro (23-15), rimandando tutto al quinto set (25-16). Il tiebreak, dopo un iniziale equilibrio, l’ago della bilancia pendeva dalla parte di Scandicci (5-2) che provava a prendere il comando delle operazioni ma Firenze era tornata lì (6-5). Antropova, e chi sennò, scavava il solco (8-5), che stavolta Il Bisonte non riusciva più a colmare (15-9).