Savino Del Bene: conferme e partenze per la nuova stagione tra campionato e Mondiale per club

Fra conferme e partenze, e in attesa dei nuovi arrivi, la Savino Del Bene sta (ri)componendo la squadra vicecampione d’Europa per la nuova stagione che la vedrà impegnata, oltre che in campionato, Coppa Italia e Champions League, per la prima volta anche nel Mondiale per club. Iniziamo dalle conferme. Al momento ne sono state ufficializzate otto. A partire dalla diagonale, con Maja Ognjenovic - 41 anni ad agosto e cinque partecipazioni olimpiche alle spalle - in regia e la ventiduenne medaglia d’oro ai Giochi di Parigi Kate Antropova - miglior realizzatrice dello scorso campionato e al top anche nella classifica degli ace -, in posto due.

Poi il centro, con Emma Graziani, Giulia Mancini e Linda Nwakalor, quest’ultima chiamata nella Nazionale di Julio Velasco, attualmente in Brasile dove, insieme ad Antropova, sta disputando la Volleyball Nations League. In banda ritroviamo l’americana Lindsey Ruddins, vogliosa di riscatto dopo il lungo infortunio al ginocchio sinistro; le altre sono due liberi: la trentatreenne dominicana Brenda Castillo che nel ruolo è ancora oggi fra le più forti al mondo, e Manuela Ribechi, la più giovane di tutte, 21 anni appena.

Salutano, invece, in sette: la centrale brasiliana Ana Carolina Da Silva "Carol", la schiacciatrice belga, ex capitano della squadra, Britt Herbots, e altre due giocatrici di posto quattro: l’americana Kara Bajema e la russa Anna Kotikova. Via pure l’opposto Camilla Mingardi che nella passata stagione è stata impegnata quasi sempre in banda, il libero Beatrice Parrocchiale reduce da un intervento chirurgico che l’ha tenuta fuori dal campo per quasi tutta la stagione, e la palleggiatrice messicana Gloria Argentina Ung Enriquez che si era unita alla squadra di Marco Gaspari solo a gennaio a seguito dell’indisponibilità di Giulia Gennari.

Franco Morabito