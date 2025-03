Savino, l’ora della Champions. Andata dei quarti con il Lodz. Gaspari: "Dobbiamo essere umili"

Dopo aver superato la prima fase a gironi al primo posto e a punteggio pieno con sei vittorie in altrettante partite la Savino Del Bene torna in campo stasera alle 18 (diretta Sky e Dazn) in Polonia per affrontare il Pge Grot Budowlani Lodz nella gara di andata dei quarti di finale della Cev Champions League. L’avversaria delle biancoblù, dopo aver concluso il suo girone al secondo posto alle spalle del Fenerbache Istanbul, è riuscita a qualificarsi per la seconda fase in virtù della doppia vittoria nei play off contro le serbe del Tent Obrenovac.

Oltre che in campo internazionale le polacche stanno ben comportandosi anche nel proprio campionato nel quale sono attualmente terze con 47 punti, alle spalle di Rzeszow (51) e del LKS Lodz (52). Per Scandicci sarà quindi una sfida da affrontare con la massima determinazione, non solo per ipotecare il passaggio in semifinale (la gara di ritorno è in programma a Palazzo Wanny il 12 marzo) ma anche per trovare la carica giusta in vista dell’inizio dei prossimi play off scudetto.

Le parole di Marco Gaspari sono assai chiare in proposito: "Lodz è una squadra che dobbiamo affrontare con l’idea di vincere, ma con tanta umiltà nel capire che la Polonia è terra di pallavolo. Nel Budowlani ci sono giocatrici che hanno militato nel nostro campionato come Terry Enweonwu e Jelena Blagojevic, una giocatrice che ti fa diventar matto se non stai attento. A me è capitato lo scorso anno (quando allenava il Volley Milano, ndr), proprio nei quarti di Champions, di dover affrontare il Lks, l’altra squadra di Lódz, e devo dire che l’approccio alla gara e l’entusiasmo dei tifosi nella prima partita è sempre qualcosa di pericoloso. Dopo la gara con Novara dobbiamo ritornare concentrati, resettare, cercare di adattarci e portare a casa il risultato".

Franco Morabito