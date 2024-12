Savino ok, male Il Bisonte. Prossimo turno da brividi

Turno infrasettimanale in chiaroscuro per le due squadre di volley in A1. La Savino Del Bene ha vinto in trasferta sul campo del Pinerolo ma l’incontro è stato equilibrato e si è concluso in volata: 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 25-27). Dopo aver perso il primo set le biancoblù si sono poi riprese gli altri tre grazie ad una super Antropova, Mvp con 28 punti, 4 ace e 4 muri, e alle compagne Bajema (14), Carol (13), Graziani (11) e Mingardi (10). Le pinelle hanno disputato una gara impeccabile mettendo alle corde la squadra di Gaspari con una Smarzek inarrestabile (28 punti) e Sorokaite altrettanto incisiva (15). Nel prossimo turno scontro al vertice per Scandicci, domenica 8 alle ore 18 a Palazzo Wanny (diretta Rai Play), contro Milano: entrambe appaiate a 27 punti (Scandicci una gara in meno) dietro al Conegliano.

Terza battuta d’arresto consecutiva, invece, per Il Bisonte Firenze che, dopo Perugia e Busto Arsizio, è stato messo al tappeto a Palazzo Wanny anche dal Talmasson che ha vinto per 3-0 (19-25, 26-28, 24-26). Un risultato duro per le fiorentine in una sfida che avrebbero dovuto e potuto vincere se non avessero commesso 11 errori in battuta e 9 in attacco. Anche a muro il confronto è stato impietoso: 8-1 per le ospiti. Eppure, tranne il primo set con le friulane sempre avanti, nel secondo c’è stata lotta fino all’ultimo: Il Bisonte, dopo aver annullato due set point, è andato 26-25 ma è rimasto al palo. Così anche nel terzo: sul 23-24 Acciarri pareggia ma viene punito da due acuti di Stork, Mvp con 23 punti. Quattro le bisontine in doppia cifra: Malual (21 punti, 1 ace), Davyskiba (12), Acciarri e Nervini 10. Prossimo turno: domani 7 alle 19 (Dazn), in trasferta contro la corazzata Conegliano, sola al vertice della A1 con 36 punti e due soli set persi in 12 partite.

Franco Morabito