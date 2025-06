Savino, si alza l’asticella. Acquistata Camilla Weitzel

È tedesca ma da quattro anni gioca in A1 in Italia dove ha dimostrato di essere in assoluto una delle migliori nel ruolo. Camilla Weitzel è la nuova centrale della Savino Del Bene e nella stagione 2025-2026 andrà a completare il reparto biancoblù insieme alle confermate Emma Graziani, Giulia Mancini e Linda Nwakalor. Nata ad Amburgo, 25 anni compiuti l’11 giugno, Weitzel, 195 centimetri, ha iniziato la carriera nell’Olympia Dresden passando dalle giovanili alla prima squadra in serie 2 della Bundesliga. Nel 2016-2017 è stata promossa in serie 1 ma il vero debutto ai più alti livelli è avvenuto l’anno dopo quando, titolare inamovibile, ha conquistato la Coppa di Germania.

Nel frattempo è approdata anche nella Nazionale tedesca con cui ha debuttato nel 2019, dopo aver militato stabilmente nelle varie selezioni giovanili. La sua prima esperienza all’estero è avvenuta in Italia nella stagione 2021–2022 con la maglia del Chieri, in A1, dove è rimasta tre anni vincendo la WEVZA Cup, la Challenge e la CEV Cup. Nella scorsa stagione si è trasferita a Vallefoglia dove in 28 presenze ha messo a segno 328 punti, 75 muri vincenti e 39 ace e ha contribuito in modo decisivo alla prima storica qualificazione del club ai quarti di finale di Coppa Italia e alla conquista dei play-off per la Challenge Cup.

La giocatrice rappresenta così un innesto di spessore per il roster Marco Gaspari, pronto a puntare su di lei per le sfide che attendono la Savino Del Bene in Italia, in Europa e nel mondo. "Sono felice di essere qui – ha detto -, questa società è una delle migliori e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutto lo staff e con le mie compagne. Ho grandi obiettivi, sia personali che di club, voglio crescere e contribuire concretamente col mio impegno al valore di questa squadra".

Franco Morabito