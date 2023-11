Sbancato Montecchio Maggiore. Capolavoro Cbf Balducci. Arriva la nona sinfonia

MONTECCHIO MAGGIORE

1

CBF BALDUCCI MACERATA

3

IPAG S.LLE RAMONDA MONTECCHIO: Carraro 5, Arciprete 16, Pandolfi 6, Mangani 18, Bellia 20, Caruso 12, Napodano (L), Gueli, Gabrielli, Malvicini. Non entrate: Botezat. All. Buonavita.

CBF BALDUCCI MACERATA: Civitico 9, Korhonen 6, Fiesoli 23, Mazzon 12, Bonelli 3, Bolzonetti 24, Bresciani (L), Stroppa, Vittorini. Non entrate: Busolini, Morandini, Masciullo. All. Saja.

Arbitri: Marconi, Fontini.

Parziali: 23-25 31-33 25-22 23-25.

Nona vittoria per la Cbf Balducci nel campionato di A2 di volley femminile, le maceratesi tornano con i 3 punti dalla trasferta a casa del Montecchio Maggiore con cui condivideva la vetta. Le venete, senza Botezat, sono sconfitte al termine di una partita durata 125 minuti dalle ragazze di coach Saja che hanno avuto in Bolzonetti (24 punti) e in Fiesoli (23 punti e migliore giocatrice del match), i terminali d’attacco. Nel primo set la Cbf Balducci prende subito il largo grazie a un servizio pungente che mette in difficoltà la ricezione, contenendo poi il ritorno dell’Ipag. Nel secondo è un’altalena di emozioni con le maceratesi a prevalere 33-31. Nel terzo parziale le venete sul 19-22 piazzano un micidiale parziale di 6-0 che vale l’1-2. È ancora battaglia nel quarto set con le ospiti che danno sempre la sensazione di avere l’inerzia del gioco dalla loro parte e con le venete ad inseguire: il finale è ancora punto a punto con il muro di Bolzonetti che chiude la gara.