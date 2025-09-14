Schena studia da grande. Sofia tra i banchi e la Clai: "Voglio crescere tanto"

Le vacanze sono praticamente finite e lunedì alunni ed alunne torneranno sui banchi di scuola. Un anno scolastico che partirà anche per Sofia Schena, classe 2007, opposta della Clai arrivata alla corte di coach Simone Bendandi nell’ultima estate. Sofia è l’unica della squadra biancoblù che dovrà dividersi fra il banco e gli allenamenti in palestra. In questo anno accademico c’è una maturità da fare e un diploma da mettere in cornice, mentre con la Clai cercherà di fare un grande campionato.

Da una parte una media scolastica da tenere alta, dall’altra la salvezza da conquistare: "Sono abituata agli stravolgimenti – commenta Sofia –, negli ultimi quattro anni ho dovuto cambiare di continuo l’istituto scolastico. Questo è sicuramente per me l’anno più duro, quello della maturità. Le emozioni dentro di me sono tante, un mix di entusiasmo, ansia da prestazione e wow, sto davvero giocando a questo livello. Ogni giorno mi sento un po’ più parte di questa ’scuola speciale’".

Da lunedì dovrà preparare sia la cartella per andare a lezione che la borsa dell’allenamento per mettersi a disposizione di coach Bendandi e anche qui sarà una sorta di lezione continua nelle sedute al PalaRuggi fra tattiche e pesi in palestra: "Le mie compagne di classe – scherza Sofia – mi sembrano tutte molto preparate, da subito mi sono resa conto che dovrò studiare molto. Allenarsi con loro è un po’ come fare una verifica con le più brave della classe. Solo che non puoi copiare, devi imparare guardando in una stagione dove la Clai proverà a fare il miglior campionato possibile con l’obiettivo primario che è la conquista della permanenza in categoria".

Questo anno con la Clai sarà inevitabilmente una stagione di crescita per la giovane studentessa Sofia Schena. "Mi sento indietro in tante materie – ammette continuando la metafora –, partendo dalla difesa passando dalla battuta e arrivando fino al muro. Forse le lezioni di attacco sono quelle che mi interessano di più". E chiude con un primo bilancio: "La Clai è una squadra e una classe tosta, dove c’è un mix di prof, secchione, atlete modello e quelle che ti spiegano tutto con calma perché sei nuova. Si respira un’aria positiva, seria quando serve, ma nei momenti giusti non manca il sorriso, e ogni tanto una battuta tra una ripetizione e l’altra. Sono felice di stare in questa squadra, è speciale e si impara ogni giorno".