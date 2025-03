Scivolone casalingo: "Peri", assenze pesanti

Passo falso casalingo per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che perde 3-1 contro la seconda della classe. Il diciottesimo turno di B2 femminile ha visto il Trestina Volley sbancare il palazzetto grossetano nonostante la formazione di Rossano Rossi si fosse illusa andando a vincere il primo set con autorità.

La formazione grossetana sapeva alla vigilia della gara che l’impegno con il Trestina Volley non sarebbe stato dei più facili. Poi le assenze per infortunio di Francesca Bacci, fuori squadra per almeno due settimane, al quale si è aggiunto quello di Luschi, tenuta a riposo per il problema alla caviglia e di Corridori non al meglio della condizione, hanno condizionato l’incontro. Alla fine ha vinto la formazione umbra imponendosi 25-17, 11-25, 21-25, 15-25.

Buona partenza per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri, che scende in campo col giusto approccio mettendo a ferro e fuoco la difesa umbra. Nel secondo set però la musica cambia, con Trestina che si riassetta, giocando il miglior set, e lasciando le grossetane ferme a undici punti. più combattuto il terzo set, ma perso nel finale dalle grossetane. Nel quarto, la musica non cambia con il Trestina Volley, che dopo avere conquistato un cospicuo vantaggio lo conserva fino alla fine della partita. In classifica la Pallavolo Grosseto occupa la quartultima posizione del girone con 19 punti, scavalcata da Foligno a 20.