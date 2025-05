Sei squadre reggiane in corsa per la promozione nei campionati di volley

Sei squadre reggiane cercano la promozione nei vari campionati di volley dopo le due promozioni dalla Serie D femminile di Arena Montecchio e Renusi Moglia Campagnola.

C’è però anche l’altra faccia della medaglia, perché poi in stagione sette squadre reggiane sono retrocesse, a partire dalla Conad di A2 maschile sino a quelle di Serie D.

Tra oggi e domani ci saranno delle sentenze, mentre la prima gara, quella del Volley Scandiano in Serie D, si è giocata ieri ed è terminata a tarda notte. In B2 femminile la Fos CVR dovrà dare il massimo in assoluto, perché per passare contro le frusinate dell’Assitec Sant’Elia deve vincere 4 set: i primi tre set per pareggiare la sconfitta dell’andata e il quarto come set di spareggio, detto anche golden set. All’andata la formazione di Sazzi&Sazzi (coach Augusto e palleggiatrice Lisa) fu messa in difficoltà già in fase di ricezione. Si gioca alle 20,30, alla nuova palestra di Rivalta, ingresso libero.

Anche in C femminile è lo stesso discorso, con "l’aggravante" che la Saturno Guastalla gioca in trasferta, a Bellaria, alle 21: all’andata vinsero 3 a 1 le romagnole.

In Serie C maschile la mista Mo.Re Volley (gioca in casa al PalaAnderlini di Modena con matricola federale di Reggio) ospita il Forlimpopoli alle 21. Dopo il 3 a 1 dell’andata, può anche perdere 2 a 3, avendo 4 punti contro i 2 degli avversari. Stesso cliché, domani sera alle 21,15, per l’Ama San Martino a Pontelagoscuro, perché all’andata ha vinto 3 a 1.

Infine, la Serie D maschile ma qui, stranamente, il regolamento è diverso: l’Everton all’andata ha sconfitto la Maritain Modena 3 a 0 e stasera alle 21,30 deve vincere ancora, non importa con quale punteggio, per evitare la bella di sabato prossimo, alle 20, alla Rinaldini.

Claudio Lavaggi