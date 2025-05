Serena Ortolani confermata capitano della Omag Mt San Giovanni per la serie A1

Serena Ortolani sarà ancora il capitano della Omag Mt San Giovanni, anche nel prossimo storico campionato di serie A1. La campionessa, eletta miglior giocatrice del campionato A2 appena concluso, sarà ancora tra le "Zie" anche la prossima stagione. Una conferma importante per un roster, ancora in via di costruzione, che dovrà affrontare un campionato durissimo dove proprio la Ortolani è una veterana avendo vinto scudetti e coppe. "Una fuoriclasse dalla tecnica solida, dalla potenza esplosiva e dall’energia contagiosa, Serena non è solo la nostra capitana: è il cuore pulsante della squadra. Nella scorsa stagione ha trascinato il gruppo verso una storica doppietta Coppa Italia e campionato con la sua classe inconfondibile e la capacità di ispirare chi le sta accanto – ha ribadito la società –. Un esempio di professionalità e passione, capace di unire talento e umiltà in ogni gesto".

Lei, Serena Ortolani, che ha condotto in soli tre anni la Omag Mt San Giovanni ad un traguardo incredibile commenta: "Sono davvero felice di far parte per un altro anno di questo bellissimo percorso, di questa grande famiglia che punta in alto! Dopo un anno incantevole come quello passato, non posso che aver voglia di ripeterlo! Sarà un anno di sfide,di lotte e di battaglie di altissimo livello, sono consapevole che sarà un costante mettersi in gioco in tutto per tutto, ma sono pronta a crescere e a credere ancora in un nuovo team!". Proprio la nuova squadra è ancora in fase di allestimento ma il nocciolo duro delle titolarissime ora con la sua conferma è di fatto completato, escluse le partenti Valoppi e Consoli. Ma dove potrà arrivare questa squadra in serie A1? "Di facile non c’è nulla nella pallavolo, fino a quando la palla non cade a terra ma il nostro gruppo, con qualche ritocco, può davvero togliersi delle soddisfazioni – dice Serena Ortolani – noi non partiamo battute con nessuno. Palla su palla, giorno dopo giorno, vedremo cosa dirà il campo. Di certo cambieranno molte cose dalla serie A2 alla serie A1, affronteremo vere corazzate, ma noi ci siamo e siamo pronte a fare del nostro meglio. Giocheremo comunque in un certo senso fuori casa e allora la cosa importante sarà riempire il palazzetto comunque".

Luca Pizzagalli