Serie A1 femminile. Bergamo torna a casa per i playoff con Conegliano

Il Volley Bergamo 1991 torna a casa e lo fa in occasione dei playoff scudetto. Il 16 marzo alle ore 17.00, per Gara 2 contro le campionesse in carica dell’Imoco Conegliano, le orobiche torneranno a calcare un taraflex bergamasco, quello della Chorus Life Arena. Dalla stagione 2023/24 il club gioca al Pala Facchetti di Treviglio, grazie ad un accordo biennale. L’accordo ha permesso alla società di proseguire il proprio percorso nella massima serie, dopo che il PalaIntred, per anni casa, è stato demolito e trasformato in un museo (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo). La sparizione del palazzetto è stata “compensata“, grazie alla costruzione della nuova arena polifunzionale di Chorus Life. L’impianto, che doveva essere pronto a fine 2023, è stato inaugurato a novembre 2024, a campionato in corso e gli alti costi hanno sempre spaventato le squadre. Dal gruppo Costim che ha gestito il progetto, nei mesi scorsi era stata dato il via libera per ospitare i match della squadra femminile. La società aveva però rispedito al mittente l’offerta: "Volley Bergamo 1991 valuterà certamente, per il futuro, tutte le opzioni disponibili con l’intento di mantenere un alto livello in termini logistici, di spettacolo e, soprattutto, per venire incontro alle esigenze del proprio pubblico. – diceva una nota -Si dovrà però anche tenere in considerazione che le condizioni economiche siano sostenibili, in quanto la convenzione stipulata dal Comune di Bergamo per l’utilizzo della Chorus Arena non sembra avere costi sostenibili dalle società sportive. Si ritiene tuttavia improbabile che si possa scendere in campo per le competizioni della stagione 2024/25 in un’arena di gioco che non conosciamo". In virtù della sfida alla regina del campionato, l’Imoco, si apre un nuovo scenario. Dalla società, fanno sapere, che nel corso di una conferenza stampa, giovedì 6 marzo, si chiarirà nel dettaglio il futuro logistico della squadra.

Giuliana Lorenzo