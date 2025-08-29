Serie A1 femminile. La Cbf Balducci in piazza: "Ci presentiamo alla città»

La Cbf Balducci si presenta alla città e ai tifosi in occasione della festa del patrono San Giuliano, che coinvolge ogni anno migliaia di maceratesi e non solo nel centro storico.

Domani alle 21 giocatrici, staff e dirigenza al completo del Club arancionero saliranno sul palco appositamente allestito in Piazza della Libertà per una prima bella occasione di contatto tra squadra e città. A condurre la serata la voce di Marco Moscatelli, presentatore nonché speaker ufficiale da cinque anni della Cbf Balducci HR, assieme alla giornalista Alessandra Pierini. Un momento da non perdere per iniziare nel modo migliore la stagione del ritorno nel massimo campionato, quella Serie A1 conquistata lo scorso aprile di fronte ad un grandissimo pubblico al palasport Fontescodella. "Ci stiamo avvicinando a piccoli passi a questo inizio della stagione – dice Pietro Paolella, presidente HR Volley – quindi, come ormai è tradizione, siamo orgogliosi di presentare la nuova squadra, che parteciperà al campionato di Serie A1, alla città. Con tanti sacrifici siamo riusciti a tornare nell’Olimpo della pallavolo femminile, ora aspettiamo tutti prima in Piazza della Libertà poi al palasport Fontescodella: abbiamo bisogno del vostro sostegno, a partire dalla prima partita di campionato del 6 ottobre quando affronteremo Cuneo".