Serie a1 femminile. La Numia cerca a Perugia la prima vittoria in trasferta

Caccia alla prima vittoria esterna stagionale per la Numia Vero Volley Monza che finora non è ancora riuscita a vincere lontano da casa in questo inizio di stagione in serie A1. Le sconfitte con Reale Mutua Fenera Chieri al tie-break e con Savino del Bene Scandicci hanno complicato subito la corsa delle ragazze del Consorzio alle posizioni di vertice della classifica ma stasera alle 20 sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia ci sarà una ghiotta occasione per portare a casa tre punti importanti in questo senso. Lo sa bene anche coach Stefano Lavarini: "Quella di Perugia sarà una trasferta impegnativa: è una squadra che in casa ha fatto punti in entrambi gli incontri disputati ed è reduce da una vittoriosa trasferta a Cuneo, a testimonianza della combattività che sa mettere in campo. In questi pochi giorni ci siamo preparati per affrontarla, continuando a lavorare sugli aspetti del nostro gioco sui quali stiamo cercando costantemente dei miglioramenti".

Nelle partite di ieri, doppia sconfitta per le lombarde impegnate: Busto Arsizio cade in casa di Scandicci per 3-1 (23-25; 25-11; 25-16; 25-20) mentre Bergamo cede con uguale risultato in casa della Megabox Vallefoglia (21-25; 25-14; 25-16; 25-23).

Andrea Gussoni