Serie A1. La Uyba corre ai ripari dopo il ko di Boldini: c’è l’austriaca Schmit

Dana Schmit è una nuova “farfalla“. L’esperta palleggiatrice austriaca, classe 1997 alta 178 centimetri, è già al lavoro con le sue nuove compagne di squadra ed è a disposizione di Enrico Barbolini già per la partita di domenica in casa contro Vallefoglia. Il grave infortunio patito da capitan Jennifer Boldini (rottura del crociato e lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro) ha costretto il club a ritornare in fretta e furia sul mercato. Certo, l’ambiente bustocco è ancora "scosso" perché la perdita di Super J è tecnicamente molto rilevante, visto il valore di una palleggiatrice di alto livello capace l’anno scorso di entrare nel giro della nazionale, ma lo è allo stesso modo dal punto di vista della leadership viste la sua determinazione e la capacità di trascinare il gruppo. La società del presidente Pirola ha dovuto guardare avanti e ha scelto la Schmit per affiancare la Seki in regia. L’austriaca è una giocatrice di grande esperienza internazionale (è stata in Austria, Germania, Svizzera, Francia). A Mulhouse, sotto la guida di Francois Salvagni, ha conquistato la Supercoppa nazionale, la finale scudetto e ha giocato la Champions League da titolare (insieme alla Van Avermaet che gioca a Busto dall’anno scorso). In Italia è arrivata nel 2023, giocando prima a Olbia, poi a Mondovì e infine per un periodo di allenamenti a Novara nell’ultima estate. Fulvio D’Eri