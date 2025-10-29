Serie A1. La Uyba ha un nuovo presidente. Saini nel segno della continuità

La Uyba va a Scandicci con un nuovo presidente. Impegno esterno, sempre stasera, anche per la Volley Bergamo, impegnata in casa di Vallefoglia, mentre la Numia Vero Volley Milano domani farà visita domani sera a Perugia. Ma la notizia della settimana, peraltro già nell’aria da qualche tempo, è il passaggio di testimone alla guida della Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio dove Andrea Saini, amministratore delegato di Laica, ha preso il posto di Giuseppe Pirola, ai vertici della società di Viale Gabardi dal lontano 2014. Quella di Saini, affiancato nel board da Roberto Simonini (ad di Eurotek) e da Amedeo Fontana (ad di Co-Bit), alla presidenza della prestigiosa società bustocca è una scelta che va nel segno della continuità ma anche della crescita. "Assumere la presidenza di UYBA è per me un onore e una grande responsabilità – afferma Saini –. La Uyba è un simbolo di eccellenza sportiva e di valori condivisi, continueremo a lavorare con passione e determinazione per far crescere il club dentro e fuori dal campo".

Il nuovo presidente farà il suo debutto nel proibitivo match di stasera (20) in casa della lanciatissima Scandicci di Antropova. In campo, ma alle 20.30, anche la Volley Bergamo 1991 di coach Parisi, reduce dalla scoppola rimediata a Chieri: affronterà la difficile ma non impossibile trasferta in casa di Vallefoglia. Le orobiche, quartultime insieme a Macerata e Pinerolo a quota 5, cercano il colpaccio per superare proprio Vallefoglia, ferma a quota 6.

Fulvio D’Eri