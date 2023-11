Serie a1. Riparte la Uyba Busto Arsizio orfana di Velasco. Boldini suona la carica: "L’umore non è cambiato»

Jennifer Boldini suona la carica in vista del delicato impegno interno contro Cuneo. Dopo il trambusto di inizio settimana, con le dimissioni di Julio Velasco approdato sulla panchina della nazionale femminile e la promozione a head coach di Juan Manuel Cichello, la Uyba, quartultima con 7 punti al suo attibo, ritorna in campo oggi pomeriggio e lo farà davanti al pubblico amico della E Work Arena per affrontare, a partire dalle 17, la San Bernardo Cuneo, quintultima con 8 punti, in un delicato scontro salvezza.

Un match da vincere per le farfalle, guidate in cabina di regia da una Jennifer Boldini in gran spolvero, che hanno una gran voglia di mettersi alle spalle questa turbolenta settimana e di regalare una gioia ai loro tifosi. Out ancora la Piva per il resto in casa Uyba tutte abili e arruolate. "Sicuramente l’umore della squadra non è cambiato: nonostante il cambio allenatore – dice la Boldini -. Juan è con noi da maggio, c’è piena fiducia nel lavoro che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare. Gli ostacoli ci stanno aiutando a migliorare giorno per giorno. Cuneo è una squadra giovane come noi e ha cominciato bene il campionato anche se ha perso le ultime tre gare, quindi ci aspettiamo tanta voglia di riscatto da parte loro".

Fulvio D’Eri