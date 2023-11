Serie A2 femminile. Bartoccini padrona. Strapazzata Pescara

SIRDECO PESCARA

0

BARTOCCINI PERUGIA

3

(10-25, 15-25, 17-25)

PESCARA: Tosic 14, Stellati 6, Bassi 5, Casarotti 1, Martinez Volskis, Formenti, Falcone (L), Rumori, El Mahi, Cherepova. N.E. – Becic, De Fabritiis (L). All. Giuseppe Bosica.

PERUGIA: Cogliandro 13, Kosareva 13, Montano 8, Ricci 3, Traballi 2, Bartolini 1, Sirressi (L1), Viscioni 9, Atamah 6, Messaggi 5, Braida 1. N.E. – Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Papapietro (MT) e Laghi (RA).

PESCARA – La Bartoccini Fortinfissi Perugia è sempre più padrona della serie A2 femminile e si sbarazza in tre set della matricola Sirdeco Pescara. Tutto facile per le umbre . Le ospiti partono avanti con Tosic ma ben presto si smarriscono sotto le bordate di Montano (8-15), il resto lo fa Kosareva (sei punti e 80%) che allarga la spaccatura sino ad ottenere il vantaggio. La seconda frazione inizia con Viscioni in campo al posto di Traballi e Atamah al posto di Bartolini. Cogliandro punisce in veloce e guadagna quattro lunghezze, Kosareva consolida il margine (7-12). Le umbre sostituiscono la diagonale di zona-due inserendo Messaggi e Braida ma tenendo in pugno la gara che va sul due a zero. Nel terzo frangente inizia la progressione di Viscioni che porta al trionfo.