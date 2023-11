Serie A2 femminile. Bonelli: "Cbf Balducci, conquistati in Romagna tre punti d’oro»

Da San Giovanni in Marignano la Cbf Balducci è tornata con una vittoria molto importante nella sesta giornata del campionato di A2 di volley femminile. "Successo pesante – osserva Stefano Saja, coach della formazione maceratese – perché arrivato in un match giocato con tanta intensità e determinazione". Sulla stessa lunghezza d’onda la palleggiatrice Asia Bonelli. "Sono tre punti d’oro. Abbiamo iniziato un po’ in salita, però poi ci siamo sbloccate. Sono molto contenta di come abbiamo girato la partita e di come siamo riuscite a portarla a casa". Le romagnole hanno sfruttato fino a un certo punto nel secondo set l’entusiasmo data dalla vittoria del primo parziale. "All’inizio di quel set – ricorda Bonelli – ci siamo portate dietro i fantasmi di quello iniziale, abbiamo incominciato un po’ male, con tante imprecisioni, mancanza di comunicazione in campo, disordine. Ma poi siamo uscite noi, con la squadra". Il coach Saja si sofferma sulle difficoltà accusate in un primo momento dalla formazione. "All’inizio – ricorda – abbiamo fatto troppa fatica su alcune situazioni semplici, poi le abbiamo aggiustate, ci siamo caricate. Avevo chiesto alle ragazze di tirare, di tenere i colpi molto alti e questo è stato fatto per tutti e quattro i set con attenzione, lucidità nei contrattacchi, sono molto contento e certo che questo è un altro passo importante nel nostro percorso di crescita". La schiacciatrice Arianna Vittorini è stata nominata Mvp del match. "Non è stato facile il mio ingresso: ho cercato – dice – di dare il mio apporto e supporto alla squadra. Loro hanno un buon sistema muro difesa, brave noi a non sbagliare colpi e anche ad essere pazienti in molte situazioni. Il successo vale molto per l’umore e ripaga la fatica fatta durante la settimana con tre impegni. Quindi il lavoro ripaga sempre".