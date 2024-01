Serie A2 femminile. Cbf Balducci a Perugia nella prima giornata della Pool promozione. Pubblicato il calendario

"Partiamo subito con una sfida complicata a Perugia perché giocheremo in casa della formazione che adesso è probabilmente la più in forma del campionato". È quanto dice Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, all’ufficializzazione del calendario della Pool promozione dell’A2 di volley femminile. Ai nastri di partenza ci saranno le prime cinque classificate in regular season del girone A e di quello B, formazioni che porteranno con sé anche i punti finora conquistati nella regular season. La Cbf Balducci Macerata affronterà le cinque squadre provenienti dall’altro girone (A) con gare di andata e ritorno: si inizia domenica 28 gennaio con la sfida sul campo della Bartoccini-Fortinfissi Perugia, attuale capolista. Esordio in casa, invece, domenica 4 febbraio quando al Banca Macerata Forum ci sarà la formazione friulana del Cda Talmassons. Ultima giornata sabato 30 marzo sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio. Con la pubblicazione dei calendari della Pool Promozione si delinea il percorso che assegnerà i due posti che garantiscono la promozione nella massima categoria: al termine della Pool, infatti, la prima classificata salirà in A1 mentre le squadre che chiuderanno dal secondo al quinto posto si sfideranno nelle semifinali e nella finale playoff al meglio delle 2 gare su 3, per decidere la seconda promossa nella massima serie. "Dopo Perugia – aggiunge Carancini – avremo subito due partite di fila in casa con Talmassons e Albese in cui cercheremo di sfruttare la spinta del Banca Macerata Forum. Poi ci sarà la lunga trasferta infrasettimanale a Messina, prima di chiudere l’andata con un altro match tosto con Busto Arsizio".

Il calendario della Cbf Balducci, gare di andata e ritorno: Perugia-Cbf Balducci (28 gennaio-3 marzo), Cbf Balducci-Talmassons (4 febbraio-10 marzo); Cbf Balducci-Albese (11 febbraio-17 marzo); Messina-Cbf Balducci (14 febbraio-24 marzo); Cbf Balducci-Busto Arsizio (25 febbraio-30 marzo).