Serie A2 femminile. Cbf Balducci festeggia: sul campo dell’Offanengo centra la terza vittoria di fila

CBF BALDUCCI MACERATA

TRASPORTI BRESSAN : Abila De Paula 14, D’este 3, Sironi 8, Trevisan 9, Taje’ 7, Bridi 7, Pelloni (L), Modesti 2, Martinelli 1, Tommasini, Cantaluppi. Non entrate: Zaje (L), Compagnin, Sassolini. All. Bolzoni.

CBF BALDUCCI: Korhonen 3, Fiesoli 12, Mazzon 17, Bonelli 2, Bolzonetti 14, Busolini 9, Bresciani (L), Stroppa 8, Vittorini. Non entrate: Masciullo, Civitico, Morandini. All. Saja.

Arbitri: Lambertini, Laghi.

Parziali: 22-25 25-20 16-25 14-25.

Note. Offanengo 15 battute sbagliate, 4 ace, 11 muri vincenti, 24% in attacco, 42% in ricezione (17% perfette). Macerata 12 battute sbagliate, 4 ace, 6 muri, 38% in attacco, 47% in ricezione, 15% perfette). Mvp: Bresciani.

Prima vittoria da tre punti e terzo successo di fila per la Cbf Balducci che espugna Offanengo. Nel primo set la Cbf Balducci gestisce bene la fase finale. Nel secondo le arancionere scontano gli errori al servizio e subiscono al contrario la battuta di Offanengo (3 ace) che pareggia i conti. La Cbf Balducci ritrova gioco e convinzione nel terzo set con Stroppa in campo come opposta per Korhonen, mettendo sotto pressione con la battuta le locali e vincendo nettamente: nel quarto parziale attacco e servizio ospiti ancora in evidenza.