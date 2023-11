Serie A2 femminile. Cbf Balducci in Puglia a caccia del settimo successo

La Cbf Balducci cerca la settima vittoria di fila a Melendugno e di conquistare quei punti che garantirebbero l’accesso ai quarti di Coppa Italia quando mancano due turni alla fine del girone di andata dell’A2 di volley femminile. Ma guai alle 17 di oggi a farsi condizionare dalla classifica: le maceratesi sono seconde e le salentine ultime assieme a Offanengo. "La classifica – dice la giovane Alessia Masciullo, palleggiatrice della Cbf Balducci – non rispecchia il valore delle avversarie che hanno sempre dato vita a sfide molto combattute. Dovremo dare il massimo per conquistare tre punti importanti per affermarci nelle zone alte della classifica". Il tecnico locale Bruno Napolitano dovrebbe schierare in regia l’esperta palleggiatrice Valeria Caracuta in diagonale con l’opposta Sara Stival. Al centro Chiara Biesso in coppia con Giulia Polesello o in alternativa Fabiana Antignano. A schiacciare la portoricana Paola Santiago assieme all’ex di turno Ilaria Maruotti. Il libero è Cecilia Oggioni. "Abbiamo il favore del pubblico – dice l’alzatrice Caracuta – e proveremo a portare a casa dei punti. Siamo una squadra con un mix di giocatrici giovani e di esperienza, ci manca quel cinismo nel concludere a nostro favore i punti salienti". Il campionato di A2 è disponibile in esclusiva in diretta sul canale Volleyball TV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per potere vedere gratuitamente tutti gli incontri dei due gironi. Per le gare in trasferta diretta tv nelle Marche su Studio 7 TV Canale 78.