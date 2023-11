Serie A2 femminile. Civitico: "Cbf Balducci, il successo ci carica per domenica»

"In alcune fasi del match è stata una battaglia, ma abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più di Lecco e nei momenti decisivi ci siamo spinte avanti in modo deciso". È l’analisi di Piia Korhonen, l’opposta finlandese della Cbf Balducci, sulla vittoria sulle lombarde nel campionato di A2 di volley femminile. È soddisfatto anche Stefano Saja, coach delle maceratesi. "Abbiamo vinto 3-0 – è la sua analisi – dimostrando un buon carattere, ma anche sul piano tecnico è stata una prova più che discreta avendo chiuso con il 43% in attacco e 62% in ricezione. Le ragazze hanno fatto ben più del loro dovere, quindi sono molto contento". È indubbio che ci sia ancora da lavorare. "Su alcune situazioni – ribadisce – possiamo e dobbiamo crescere e migliorare perché ne abbiamo le potenzialità, soprattutto nel riuscire a non mettere un’imprecisione dopo l’altra e su questo ci stiamo lavorando ci lavoreremo". C’è un aspetto che soddisfa Saja. "Ogni volta le ragazze dimostrano un’attitudine, una capacità di restare insieme e nel match sempre maggiore". La centrale Giada Civitico indica l’aspetto positivo del successo in chiave futura. "Siamo state molto brave – dice – a chiudere una partita in tre set perché serve per creare stabilità, sicurezza, per poi arrivare meglio preparate ad affrontare gare come quelle di domenica in casa del San Giovanni in Marignano (capolista assieme al Montecchio Maggiore con 13 punti, squadre che vantano 3 lunghezze di vantaggio sulle maceratesi) che sicuramente ci richiederanno molto più ritmo e molta più pazienza".