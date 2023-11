Serie a2 femminile. Coach Saja: "Cbf Balducci, una battaglia affrontare Montecchio»

"A San Bonifacio contro Montecchio Maggiore ci attende una battaglia, noi faremo di tutto perché sia bella e positiva per proseguire nel nostro percorso di mettere più punti in cascina per la terza parte della stagione". Stefano Saja, coach della Cbf Balducci, sta preparando la gara d’alta classifica di domani alle 17 tra le maceratesi, in testa con 22 punti del girone B di A2 femminile, e le venete che ne hanno uno in meno. "Dall’altra parte della rete – spiega – ci sarà una formazione con un roster molto importante che nel girone d’andata ha accusato una sola sconfitta". Anche le maceratesi sono inciampate in un’occasione, per la precisione all’esordio proprio contro il Montecchio Maggiore. E così quella sfida potrebbe essere d’aiuto per capire cosa fare domani. "Sul piano tattico – spiega Saja – quella gara non può dirci tanto perché loro hanno perso per infortunio l’opposta Giorgia Mazzon sostituita con la schiacciatrice Giorgia Mangani ottenendo una formazione di valore ed equilibrata, come hanno dimostrato le loro vittorie". Saja si era raccomandato di limitare Adriano, l’opposta dei Olbia, nel turno infrasettimanale e la missione è stata compiuta battendo 3-0 le sarde, ma adesso saranno da fermare altre giocatrici. "Quelle del Montecchio sono tutte osservate speciali essendo una realtà costruita per il salto di categoria. Se vogliamo fare un nome dico Sara Bellia, una ragazza del Club Italia costretta da un incidente a fermarsi ma ora sta riprendendo a suon di risultati, poi hanno in Roberta Carraro e in Alessia Carraro una palleggiatrice e una schiacciatrice di valore con trascorsi in A1". Il tecnico indica l’aspetto più rilevante dell’andata della Cbf Balducci. "Il percorso di crescita mostrato gara dopo gara dalla squadra e un gioco sempre più solido, la capacità di gestire le situazioni nei momenti più difficili". La schiacciatrice Arianna Vittorini ha recuperato dall’infortunio mentre la centrale Federica Busolini è quasi vicina al top.