Serie A2 femminile. La Bartoccini passeggia a Soverato. Una prova di indiscussa superiorità

VOLLEY SOVERATO

0

BARTOCCINI PERUGIA

3

(19-25, 15-25, 17-25)

SOVERATO: Okenwa 9, Orlandi 6, Frangipane 5, Jurdza 5, Guzin 4, Tolotti 1, Vittorio (L), Buffo 2, Zuliani 1, Romanin, Coccoli. All. Ettore Guidetti e Marco Soffici.

PERUGIA: Traballi 12, Kosareva 10, Bartolini 9, Montano 7, Cogliandro 4, Ricci 2, Sirressi (L1), Viscioni 1, Atamah 1, Messaggi, Braida. N.E. – Turini, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi e Guido Marangi.

Arbitri: Claudia Lanza (NA) e Giuseppina Stellato (CE).

SOVERATO (b.s. 12, v. 2, muri 2, errori 15).

BARTOCCINI (b.s. 10, v. 7, muri 6, errori 8).

SOVERATO (CZ) -Vittoria rapida per la Bartoccini Fortinfissi Perugia nel giorno di Ognissanti, la trasferta di serie A2 femminile si rivela una formalità contro la modesta Volley Soverato. Le calabresi hanno mostrato un potenziale molto limitato e non sono mai state pericolose. Il primo set rimane in bilico sino al 9-9, Cogliandro in battuta riesce a trovare dei punti diretti con l’ausilio del nastro e la progressione di Kosareva (sei palle a terra) porta al vantaggio. Seconda frazione che prende subito un preciso indirizzo in favore delle ospiti (5-8).

Tutto estremamente facile per le ospiti con Bartolini che è quasi perfetta (14-20). Le ragazze di Soverato commettono tanti errori ed il raddoppio è la logica conseguenza. Il terzo parziale registra qualche piccola sbavatura in avvio (7-8). Dopo il passaggio a vuoto la gara torna ad essere senza storia (9-14). Le umbre sono concrete e vanno a trionfare.

A.A.