Serie A2 femminile. La Cbf Balducci a casa dell’ultima: "La pressione è sulle nostre spalle»

"Ecco una di quelle gare in cui noi abbiamo tutto da perdere e niente le bergamasche del Costa Volpino". Stefano Saja, coach della Cbf Balducci, parla della gara di domani alle 17 quando le maceratesi, in testa al girone B assieme a Cremona, faranno visita al fanalino di coda dell’A2 di volley femminile. "Ci saranno difficoltà – spiega – qualora si pensasse che loro siano rassegnate, ogni partita va giocata e ciascun punto va conquistato mettendoci tanta intensità". Non c’è nemmeno da pensare alla gara di andata perché sono cambiate delle protagoniste tra le lombarde. "Hanno ingaggiato l’opposta Aurélia Ebatombo e in posto 4 la cubana Elizabeth Vicet Campos, sulle loro mani e su quelle di Arianna Lancini ci sono tanti dei punti del Costa Volpino. Non hanno poi perso l’abilità nella fase difensiva, non è semplice mettere la palla a terra ed ecco che dovremo avere pazienza, accettare gli scambi lunghi, non perdere la lucidità e spingere quando sarà il momento".

La squadra ritorna in campo dopo la sosta per le festività. "Ne abbiamo approfittato – spiega il tecnico – per dare un po’ di riposo alle ragazze ma anche per effettuare un lavoro sul piano fisico perché la stagione è ancora molto lunga. C’è da arrivare in fondo avendo ancora l’energia sufficiente da spendere. Nel contempo abbiamo lavorato per trovare nuove soluzioni nel gioco senza però stravolgere nulla, dobbiamo proseguire il cammino tracciato".

Sono rimaste tre gare alla fine della regular season, poi inizierà la pool promozione dove si ereditano i punti conquistati nella prima parte. "Dovremo giocare al massimo per raccogliere più punti possibile nelle ultime tre partite. Però ho smesso da tempo a fare i conti, ma dobbiamo pensare solo a esprimere la migliore pallavolo che può mettere in difficoltà chiunque. Noi possiamo solo controllare la nostra performance e a pensare a giocare bene". Si avvicina il recupero della schiacciatrice Giorgia Quarchioni. "Lei – conclude – non sarà disponibile per domani, la ragazza sta proseguendo il percorso di avvicinamento al rientro, in questo periodo ha iniziato a fare un lavoro in seconda linea, penso che possa essere convocata per Olbia, la prossima trasferta".

Le partite di domani: Costa Volpino-Cbf Balducci; Offanengo-Montecchio; San Giovanni in Marignano-Mondovì; Melendugno-Olbia; Lecco-Cremona.

Classifica: Cbf Balducci, Cremona 35; Montecchio 33; San Giovanni in Marignano 28; Mondovì 22; Offanengo 19; Melendugno 16; Lecco 15; Olbia 12; Costa Volpino 10.

Mercoledì le maceratesi saranno di nuovo in campo per la Coppa Italia, alle 20.30 la Cbf Balducci riceverà la visita di Messina nei quarti di finale, la vincente della partita accedereà alla fase successiva della manifestazione.