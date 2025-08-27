Serie A2. L’Atlantide si è tanto rinnovata. L’obiettivo resta la promozione

L’Atlantide Brescia si è radunata ieri al PalaMolinari per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione che partirà il 19 ottobre. Dopo aver sfiorato la Superlega perdendo la finale play off con Cuneo, i Tucani sono pronti a riprovare l’assalto alla massima divisione: "Innanzitutto – è la premessa dell’allenatore Roberto Zambonardi – è già significativo il fatto che siamo qui pronti, per il dodicesimo anno consecutivo, ad affrontare un campionato di serie A. Abbiamo allestito un roster con diverse novità, sicuramente competitivo, grazie al quale cercheremo di arrivare il più in alto possibile e di conquistare ancora tante belle soddisfazioni per noi e per i tifosi bresciani che ci hanno seguono con affetto". Un sostegno caloroso che ha riempito il San Filippo ed ha condotto l’Atlantide ad un passo dalla Superlega: "Ripartiamo proprio da qui – prosegue il coach – Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere il nostro palazzetto pieno di tifosi. Per quest’anno vogliamo fare in modo che le presenze aumentino ancora di più. Ci aspetta un cammino impegnativo, anche perché il livello della A2 continua a crescere e ci sono diverse squadre che puntano in alto. Noi abbiamo cambiato parecchio, a cominciare dal nostro palleggiatore e capitano Simone Tiberti, che ha concluso la sua carriera agonistica ed ora è qui nel nostro staff tecnico. Sono arrivati giocatori di valore, con i quali siamo convinti di avere costruito una squadra di indubbia caratura, dal libero Salvatore Rossini al regista Filippo Mancini, passando attraverso lo schiacciatore Daniel Cech, l’opposto Manuele Lucconi, i centrali Martin Berger e Andrea Solazzi, senza contare le forze giovani, provenienti dal nostro fertile vivaio sulle quali contiamo in modo particolare. Adesso lavorariamo al meglio per tradurre tutto sul campo di gioco". Un atleta dal palmares illustre come Salvatore Rossini, classe ’86 e tanta voglia di vincere, confida senza giri di parole lo spirito che anima i Tucani all’inizio di questa nuova avventura: "Sono molto contento di come sono stato accolto e dell’ambiente che ho trovato al mio arrivo a Brescia. Contrariamente a molti, a me non piace nascondermi. Forse anche per caricarmi da solo. A me manca vincere la A2, l’Atlantide ha voglia di conquistare questo campionato. Insieme possiamo colmare questa lacuna. Certo, il cammino sarà lungo e difficile, dovremo fare i conti con avversarie altrettanto motivate, ma noi vogliamo arrivare fino in fondo". Un auspicio condiviso pure da Roberto Cominetti, tra i grandi protagonisti della scorsa stagione e chiamato a confermarsi nella nuova sfida: "Anche quest’anno in A2 ci saranno molte squadre che vorranno arrivare in alto. Noi vogliamo essere protagonisti fino alla fine, sperando di poter giungere nella condizione ideale ai play off, quando si decideranno le sorti dell’intero campionato. Cosa possiamo promettere? Grande impegno, tutti insieme daremo il massimo in allenamento e in partita per raggiungere il nostro obiettivo". Luca Marinoni