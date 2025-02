Serie A2 maschile. L’Atlantide domina Ravenna, i Tucani di Brescia volano in cima alla classifica

La vittoria nel big-match con Ravenna che ha fruttato il nuovo primato solitario e il sostegno sempre più caldo del “San Filippo“ (domenica il palazzetto bresciano era gremito da 1.500 spettatori) hanno trasmesso nuova carica e ulteriore convinzione all’Atlantide. In vetta alla A2 può succedere ancora di tutto, ma la squadra di coach Zambonardi, che precede di un punto Prata e di tre i romagnoli del Porto Robur Costa, è decisa a dare fondo alle sue risorse per concludere in testa la regular season. I Tucani, che nella sfida diretta con la Consar sono riusciti anche a sopperire ad un’assenza pesante come quella dell’opposto Bisset, sono determinati a conservare la corona fino al termine delle cinque partite che ancora rimangono da disputare. Incontri che non si preannunciano affatto semplici, a cominciare dalla trasferta che domenica condurrà Tiberti e compagni in casa dello spauracchio Aversa, la prima in classifica dopo il terzetto delle tre aspiranti grandi, che all’andata si è imposta a Brescia e a inizio febbraio è andata a vincere a Ravenna.

Un ostacolo subito molto duro per la squadra allenata da Roberto Zambonardi che, a differenza di quanto è accaduto all’andata, vuole dare continuità al suo primato. La sfida in provincia di Caserta spicca tra quelle che dovranno affrontare prima della conclusione della prima fase i Tucani. Poi ospiteranno Macerata e successivamente saranno impegnati in due trasferte consecutive (a Pineto e poi sul parquet dell’ostico Porto Viro) prima di giocare l’ultima gara della regular season in casa con i tradizionali rivali di Cantù il 16 marzo. Un percorso senza dubbio impegnativo, da condurre a buon fine con lo spirito che sintetizza capitan Tiberti: "Dobbiamo continuare con intensità e riuscire ogni volta a capire come giocare ogni singola partita".

Luca Marinoni