Serie a2 maschile. L’Atlantide sale al quinto posto. E adesso scocca l’ora della verità

La regular season della A2 è sempre più nel vivo e l’Atlantide ha risposto in bello stile il suo "Presente!". In effetti la squadra di coach Zambonardi ha sfruttato al meglio il secondo incontro interno consecutivo ed ha messo a referto una vittoria di indubbia caratura su una rivale diretta nella corsa ai play off come Porto Viro. Grazie ai tre punti conquistati, i Tucani sono saliti al quinto posto ed ora godono di ben dieci punti di vantaggio sull’ottava posizione (la prima esclusa dagli spareggi della post season). Arriva adesso il bello per capitan Tiberti e compagni, che dopo aver vinto il primo confronto diretto con i veneti, ora dovranno misurarsi in rapida successione con Cuneo (sabato in trasferta in casa della seconda forza del Campionato), Ravenna (sesta) e Siena (terza). Un tris di assoluto livello che precederà il confronto con la capolista Grottazzolina. Per la compagine allenata da Zambonardi si prospetta un autentico mese della verità, che i Tucani dovranno affrontare sempre al massimo, senza mai concedersi la minima flessione se non vorranno correre il rischio di vanificare il positivo percorso che è stato compiuto finora. È capitan Tiberti ad indicare ai suoi compagni la strada da seguire: "Dobbiamo giocare sempre con intensità e continuità. Con questo spirito e la massima attenzione possiamo fare bene".

Luca Marinoni