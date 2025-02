Serie A3. Ancona, missione compiuta a Brugherio

Brugherio

DIAVOLI ROSA : Corti, Chinello 15, Consonni, Doniselli, Ferenciac, Romano 6, Argano 5, Giuliani, Zara, Viganò 7, Frage 9, Prada 2, Aretz 5, Piazza. All. Durand.

THE BEGIN ANCONA: Kisiel 15, Giorgini, Larizza 4, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 8, Ferrini 14, Sacco 6, Santini, Umek 12. All. Della Lunga.

Arbitri: Pernpruner e Sabia.

Parziali: 25-27, 20-25, 21-25.

Missione compiuta, la The Begin Ancona, non senza soffrire – specie il primo set – si aggiudica i tre punti contro l’ultima in classifica, la Diavoli Rosa Brugherio. Trainata dal trio Ferrini, Kisiel e Umek, la squadra di Della Lunga torna al successo in una sfida che rappresenta l’ultima chance per evitare i playout. Brugherio però parte bene e dà filo da torcere agli anconetani nel primo set, che la The Begin chiude grazie a un pallonetto di prima di Larizza. I dorici partono bene nel secondo set, sfruttano i centrali e conservano il vantaggio sino in fondo. Nel terzo set, invece, partono forte i Diavoli Rosa, poi l’esperienza di Ferrini e la battuta di Andriola permettono l’aggancio sul 19-19, Larizza mette a segno due ace consecutivi, Umek e Kisiel spingono in attacco e alla fine una battuta punto di Sacco mette il sigillo al match.