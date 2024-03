Serie A3. Banca Macerata all’attacco

La partita di domani segna il ritorno del campionato di A3 dopo la sosta di sette giorni fa: la capolista Volley Banca Macerata ospita alle 19 Marcianise. Di fronte si troveranno squadre con opposti obiettivi: i campani sono a caccia di punti salvezza mentre i biancorossi vogliono tornare al successo dopo la battuta d’arresto di Fano. All’andata è stata una battaglia, con Macerata che è riuscita a piegare gli avversari al quinto set. "Marcianise, come altre squadre campane, giocherà con grande agonismo. All’andata – ricorda lo schiacciatore Gaetano Penna (foto) – avevano anche i tifosi al loro fianco, domani saremo noi a sfruttare il fattore campo. Sarà una partita difficile: vogliamo vincerle tutte quelle rimaste senza fare calcoli, solo a fine campionato faremo i conti". La sosta è stata utile per rifiatare e magari è servita per smaltire dopo la sconfitta di Fano. "Abbiamo avuto qualche giorno di riposo per recuperare le energie, ma poi abbiamo ripreso ad allenarci ad alti livelli come sempre. Ogni partita può insegnarci qualcosa. A Fano non abbiamo giocato la nostra migliore gara, ma avremmo potuto svoltare il match sfruttando meglio le occasioni avute in alcuni momenti decisivi. Dovremo fare attenzione sugli episodi e farci trovare pronti domani perché ci aspetta un’altra sfida importante".