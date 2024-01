Serie A3. La leader Banca Macerata a Napoli: "Ci attende l’ennesimo esame»

"C’è ora da resettare subito dopo la sconfitta con Palmi senza dimenticare quanto fatto e dimostrato finora". Italo Vullo, dg del Volley Banca Macerata, invita la squadra a voltare pagina dopo la sconfitta casalinga contro Palmi nei quarti di Coppa Italia di A3. Adesso c’è da pensare alla gara di domani alle 18.30 a Napoli, c’è un campionato da portare a termine in cui la squadra maceratese è in testa (33 punti) nel girone Blu con 6 punti di vantaggio su Fano e San Giustino, senza considerare che alle 20.30 del 14 febbraio si recupererà al Banca Macerata Forum la gara contro Casarano. Finalmente si torna a giocare perché anche l’assenza dal campo ha avuto un peso nel match perso con Palmi. "Ha influito pensando che dal 17 dicembre al 9 gennaio abbiamo giocato solo il 30 dicembre, ecco spiegato perché siamo stati un po’ sottotono, sotto ritmo e commesso qualche sbavatura. E comunque sia, contro Palmi, indicata come la squadra più in forma del campionato, avremmo potuto vincere e alla fine abbiamo perso 21-19 al quinto set". Il pensiero è solo per il match a Napoli. "I campani – osserva Vullo – costituiscono una squadra da prendere con le molle come abbiamo visto al Banca Macerata Forum dove hanno perso al tie break mostrando un bel gioco. I ragazzi sanno che ci attende una gara importante, oggi ancora di più". I campani sono reduci dalla sconfitta al quinto set contro Fano. "È una formazione che ultimamente ha anche vinto gare importanti, sa difendere molto bene e ha inserito Frankowski, un ottimo attaccante". Servirà una Volley Banca Macerata che non si faccia prendere dalla frenesia. "Non si dovrà commettere l’errore di voler mettere subito a terra il pallone, ma servirà pazienza. Giocheremo in una palestra piccola, con un pubblico caloroso e molto vicino". In questi giorni la squadra ha esaminato al video gli errori commessi contro Palmi e preparato la sfida di domani, nel pomeriggio il Volley Banca Macerata partirà per Napoli.