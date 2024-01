Serie A3. Lo schiacciatore Zornetta: "La gara a Napoli ci svelerà molto del futuro di Volley Banca Macerata»

"La gara Napoli ci farà capire dove possiamo arrivare". Lucho Zornetta, schiacciatore della capolista Volley Banca Macerata, parla della sfida di oggi alle 18.30, terza giornata di ritorno di A3. "Sono sicuro – aggiunge il giocatore – che faremo una prova diversa da quella in Coppa Italia contro Palmi". Martedì scorso i maceratesi sono stati sconfitti al tie break dai calabresi che hanno strappato il pass per le semifinali della competizione. "In quel match – ricorda Zornetta – è mancata da parte nostra un po’ di attenzione. Le gare secche, quelle da dentro o fuori, sono vinte da chi commette meno errori. Avremmo potuto chiudere la gara prima del tie-break e anche nel finale ci siamo lasciati sfuggire l’occasione". Adesso occorre voltare pagina perché c’è da consolidare la vetta nel girone e fare punti perché nella pool promozione si ereditano quelli conquistati nella prima parte di stagione. "Ora – aggiunge lo schiacciatore – vogliamo riscattarci, già il giorno dopo quella gara siamo tornati ad allenarci per raggiungere il prossimo obiettivo: chiudere la regular season al primo posto". Oggi a Napoli ci sarà una partita ricca di insidie, già all’andata i campani hanno dimostrato di che pasta siano fatti quando al Banca Macerata Forum sono stati sconfitti al tie break. "Conosciamo le loro qualità e sappiamo – conclude Zornetta – che in casa sono pericolosi; andremo a giocare in un palas caloroso, ma nella prima parte di stagione abbiamo dimostrato di poter vincere su ogni campo e di meritare la vetta. Dobbiamo approcciarci alla gara con maggiore attenzione e giocare come sappiamo".

La sfida tra QuantWare Napoli e Volley Banca Macerata sarà visibile in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 18.30.

Il programma delle gare di oggi alle 18: Napoli-Banca Macerata (ore 18.30); Lagonegro-Lecce; Fano-Bari; San Giustino-Modica (ore 19); Casarano-Marcianise (rinviata al 31 gennaio); Palmi-Sabaudia (ore 16). Riposa: Sorrento. Classifica: Banca Macerata* 33; Fano, San Giustino 27; Palmi*, Lagonegro 25; Sorrento 21; Modica 20; Casarano* 19; Lecce 18; Napoli 17; Bari, Sabaudia 12; Marcianise* 11. * una gara in meno