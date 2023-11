Serie A3 maschile. San Giustino ok a Bari. Ma serve il tie-break

JUST BRITISH BARI

2

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

(23-25, 25-17, 17-25, 25-22, 10-15)

BARI: Padura Diaz 24, Wojcik 20, Galliani 19, Persoglia 8, Pasquali 6, Longo 1, Pirazzoli (L1), Bruno, Catinelli, Barretta, Pisoni (L2). N.E. – Cengia, Sportelli. All. Paolo Falabella.

SAN GIUSTINO: Wawrzynczyk 21, Marzolla 18, Quarta 14, Cappelletti 14, Bragatto 5, Biffi 4, Marra (L1), Stoppelli 2, Skuodis 1, Cozzolino, Troiani. N.E. – Ricci, Panizzi, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Candeloro (PE) e Autuori (SA).

BARI – Alla sesta giornata del campionato di serie A3 maschile arriva la vittoria esterna per la Ermgroup San Giustino. Gli altotiberini hanno dovuto sudare le sette camicie per battere la Just British Bari, ma ci sono riusciti. Gli ospiti provano a più riprese a scappare ma sono sempre ripresi (23-23), allo sprint un errore locale vale l’uno a zero. Alla ripresa i padroni di casa vanno a condurre con Wojcik (14-8), Galliani diventa inarrestabile e trascina al pareggio. La terza frazione torna in mano ai biancoazzurri che incidono con Marzolla (3-11), i tentativi di rimonta pugliesi non possono arginare Wawrzynczyk. Quarto periodo che parte coi meridionali in palla (5-1), che poi si impongono. Al tie-break si combatte sino all’inversione dei campi (7-7), San Giustino non sbaglia e vince.