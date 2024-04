Serie A3, playoff. Fano liquida la pratica Modica. Arriva il pass per i quarti di finale

Smartsystem Fano

3

Avimecc Modica

1

SMARTSYSTEM : Dimitrov 25, Partenio 5, Merlo 18, Roberti 11, Focosi 2, Margutti 1, Galdenzi 8, Gori, Mazzon 3, Maletto 4, Uguccioni 1, Raffa (L). All. Mastrangelo.

AVIMECC MODICA: Turlà, Raso 2, Di Franco 2, Capelli 7, Putini, Chillemi 5, Nastasi (L), Italia, Cascio 2, Buzzi 5, Tidona 1, Lombardo, Spagnol 21, La Rocca, Giudice. All. Di Stefano.

Arbitri: Mesiano e Proietti.

Parziali: 23-25, 25-18, 25-18, 25-14.

Un set e mezzo di sofferenza, poi la Smartsystem Fano liquida la pratica Modica per 3 a 1. L’Avimecc le prova tutte e tiene inizialmente testa ai fanesi, ma i virtussini con il passare dei minuti alzano il livello del gioco, aggiudicandosi il match ed accedendo ai quarti di finale. Fano inizia in scioltezza e sembra amministrare la gara (6-1, 11-5) ma ben presto si incarta. Capelli suona la carica al servizio, i modicani rosicchiano punto su punto anche se Fano conduce fino al 23-21. Due muri consecutivi di Raso su Dimitrov regalano il set agli ospiti. Fano sembra bloccata anche nella frazione successiva, ma con l’andare del match la Smartsystem cresce e grazie alle battute e difese di un ritrovato Merlo conquista il break decisivo (20-15). Galdenzi entra e dà il suo contributo alla causa virtussina con i padroni di casa che finalmente allontanano i fantasmi. I fanesi giocano ora più distesi: 5-1 iniziale nel terzo set con Merlo in battuta, la correlazione muro-difesa lavora bene mentre in prima linea Dimitrov e Galdenzi si fanno sentire. Entra anche Margutti ed è subito decisivo dopo una gran difesa su Spagnol (il migliore dei suoi). La qualificazione arriva grazie ad un muro di Partenio. Quarto set pura accademia: dentro Mazzon (3 punti), Gori e Uguccioni. Fano prende subito il largo e per Avimecc non c’è più nulla da fare.

