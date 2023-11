Serie B - Alle 18 al PalaCosta. Mosaico con Modena

Il Mosaico cerca soluzioni alla prolungata crisi di inizio stagione (sette partite senza vittorie, solo tre punti e penultimo posto in classifica). La società ha risolto il rapporto con la 21enne palleggiatrice Clara Venco e ha reinserito in rosa la 38enne Giorgia Vingaretti, in regia lo scorso anno e poi rimasta in società con ruolo di team manager. La Vingaretti ha accelerato nelle ultime settimane una traccia di preparazione fisica (ovviamente non svolta in precampionato) e sarà a disposizione di Barbolini sin dal match delle 18 al PalaCosta contro le concittadine modenesi del coach che, finora, hanno vinto 3 delle 7 partite disputate. A partire in sestetto, però, dovrebbe essere Linda Engaldini, in attesa di verificare il minutaggio di Vingaretti; Bacchi e Toniolo giocheranno in banda, Bacchilega e Gennari (o Testi) al centro, Tosi opposto e Fini libero, con possibilità per la siciliana Ollino di dare un contributo, essendo recuperata dopo un lungo infortunio. Con queste risorse il Mosaico proverà a risalire una classifica deficitaria, anche se il calendario di novembre e dicembre non è favorevole.

Impegno prestigioso per l’Olimpia Teodora che gioca contro il Progresso nello storico "Madison" del centro di Bologna, destinato al volley nel quadro delle iniziative contro la violenza sulle donne. La sfida, però, ha grosso valore anche per le possibilità delle ragazze di Dominico di riagganciare la zona salvezza. In B maschile la Pietro Pezzi, nel posticipo domenicale, sarà in trasferta a Loreto, sul campo di una squadra che ha un solo punto in più rispetto all’ottima classifica dei ravennati, partiti unicamente per salvarsi. In B2 attenzione al derby fra Massa e Mosaico Jr, entrambe partite forte con risultati superiori alle aspettative (si gioca alla "Melandri" alle 17.30). Trasferta a Riccione breve, ma molto impegnativa, per la MyMech Cervia.

Marco Ortolani